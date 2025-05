Estamos em Junho e, como manda a tradição, todas as colectividades lisboetas dão tudo para enaltecer a vida e as cores dos seus bairros. Em Alcântara não é diferente, pelo menos no que depender da Academia de Santo Amaro, que durante um mês monta o palco ali no número 9 da Rua da Academia Recreativa de Santo Amaro. Conte com noites de música ao vivo e, claro, petiscos e refresco a rodos.