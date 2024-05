Santo António: os melhores arraiais alternativos em Lisboa

No próximo sábado é dia de ir passear para Marvila. Inaugura o Poster Mostra 2024, a exposição que tem como galeria as ruas e que desafia tanto profissionais do design como criativos de outras áreas a criarem arte em formato de poster. Mas antes disso, há cinema, uma visita guiada a um painel do Museu do Azulejo e outra ao Observatório Astronómico, jazz em Lisboa e concerto de carrilhão em Mafra. E muitas e boas exposições. Veja as nossas sugestões e aproveite o domingo à borla para ver a acabada de inaugurar "Lisboa em revolução 1383-1974", no Museu de Lisboa. Tudo esta semana e tudo à borla.