Beber um copo ao fim do dia, depois do trabalho, pode muito bem ser aquela rotina que de precisávamos e não sabíamos. É aí que entram as happy hours, a desculpa perfeita. Nestas horas felizes, não só as imperiais passam a custar menos, também os cocktails caem para metade do preço. Escolhendo bem, ainda encontra petiscos, como ostras ou tacos, com preços reduzidos para tornar a vida nas esplanadas na cidade ainda mais bela – pensando bem, é experiência que não têm preço (especialmente nos dias quentes de Verão). É tempo de correr as happy hours de Lisboa.

