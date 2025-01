Museu Gulbenkian vai fechar em Março. Obras estendem-se até Julho de 2026

O Museu Gulbenkian vai fechar para obras. Os trabalhos arrancam já a 18 de Março, tendo conclusão prevista para Julho de 2026. "Mais de cinco décadas e meia após a sua inauguração, o Museu Gulbenkian vai ser objecto de uma intervenção geral com o propósito de dotar as suas galerias de melhores condições técnicas para exibir a sua extraordinária colecção, robustecendo-o como instituição de referência internacional", lê-se no comunicado emitido esta segunda-feira.

Entre as melhorias previstas para o espaço, onde é exposta a colecção da fundação, está a renovação do sistema de climatização, de iluminação e de segurança, e ainda a adequação do espaço ao actual fluxo de visitantes, "hoje muito superior ao dos anos iniciais", como indica a mesma nota de imprensa.

Haverá ainda uma "harmonização geral das várias galerias", que foram sendo intervencionadas ao longo do tempo. O propósito é "reafirmar o ideário do projecto original". "Esta intervenção vai também garantir uma maior clareza e legibilidade no acesso às obras expostas, incluindo mais informação com enfoque na figura do coleccionador e na investigação sobre a colecção."

Para o período em que o museu estiver encerrado para obras, está ainda previsto o restauro e o estudo analítico de algumas pinturas, em colaboração com o Laboratório Hércules da Universidade de Évora.

Actualmente são três as exposições que podem ser visitadas no Museu Calouste Gulbenkian – "Contemplações", com pintura do século XIX da colecção; "O Poder da Palavra VI", em torno da representação da folha nas obras em exposição na Galeria do Oriente Islâmico; e "Nevarte Essayan", sobre a relação entre a colecção e a mulher do coleccionador. Todas elas terminam a 15 de Março.

O museu ficará assim encerrado durante mais de um ano, mas entre 11 de Abril e 1 de Setembro de 2025, cerca de 200 peças, das mais emblemáticas da colecção, serão expostas na galeria do piso inferior do edifício que serve de sede à fundação.

Avenida de Berna, 45A (Praça de Espanha). Qua-Seg 10.00-18.00. 12€

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp