Como o nome deixa perceber, o Avenidas Hot Jazz resulta de uma colaboração do Hot Clube e da Junta de Freguesia das Avenidas Novas. Todos os sábados de Agosto vão ter concertos de jazz com músicos do Hot Clube às 18.30.

Assim, sábado 10 de Agosto, o Quinteto de Alice San Payo – com Alice San Payo no contrabaixo, Vasco Pereira no saxofone, Francisco Carrapa na guitarra, Manuel Gomes no piano e Gonçalo Nunes na bateria – apresenta o primeiro concerto, de repertório ecléctico, que vai de clássicos do jazz a temas de Hermeto Pascoal.

A 17 de Agosto, o Mateus Saldanha Quarteto – com Mateus Saldanha na guitarra, Hugo Lobo no piano, Gabriel Moraes na bateria e Thiago Alves no contrabaixo – vai interpretar composições originais de Mateus Saldanha e standards de jazz e do blues.

A 24 de Agosto, o Juliana Mendonça Sexteto – com André Murraças no saxofone, Maria Fonseca no trompete, Ricardo Sousa no trombone, Luan Maziero no piano, Juliana Mendonça no baixo eléctrico e Maria Carvalho na bateria – vai explorar a música do compositor argentino Guillermo Klein.

a 31 de Agosto, Bruno Santos e João Frade apresentam Rascunhos, onze temas que criaram e editaram em disco em 2023, com Bruno Santos na guitarra, João Frade no acordeão, Francisco Brito no contrabaixo e André Sousa Machado na bateria.

Jardins do Arco do Cego. 10, 17, 24 e 31 Ago (Sáb) 18.30-20.00. Grátis