Descubra 10 jardins escondidos de Lisboa

Talvez isto nunca lhe tenha ocorrido, mas o Júlio de Matos é um parque densamente arborizado com edifícios lá dentro. Em concordância com o pensamento de Júlio de Matos, o tipo de hospital escolhido foi o de pavilhões (em número de 33), de cor rosa, dispostos de forma funcional, formando uma planta absolutamente simétrica com eixo na porta principal, numa área de 14,5 hectares. “Numa área de 22 hectares, a ornamentação arbórea foi cuidadosamente planeada, graças à inclusão, numa vasta equipa técnica, de um arquitecto paisagista, Prof. Caldeira Cabral, e de um engenheiro agrónomo e silvicultor, Prof. Azevedo Gomes”, pode ler-se no site do SNS. É pela importância deste jardim, com arbustos, flores e árvores de grande porte, que, a partir de 19 de Julho de 2013, os jardins do Hospital Júlio de Matos passaram a ter acesso livre, podendo ser visitados por todos.

Avenida do Brasil, 53. Seg-Sex 08.00-20.00