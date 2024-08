Jardim da Paz aka Jardim Maria de Lourdes Pintassilgo aka Jardim do Psi

É um pequeno jardim de bairro que poderá passar despercebido, mas tem uma grande variedade de árvores notáveis na sua pequena área (uma grevília, cinco jacarandás, uma eritrina, um teixo, um salgueiro, um cipreste...), arbustos vários e uma glicínia e buganvílias a cobrir o muro. Há ainda espaço para uma cascata e um lago (às vezes com patos), com uma ponte que o cruza. E um restaurante vegetariano. E parque para os miúdos. Vá conhecer este pequenino paraíso.

Também grande para o tamanho do jardim é o número de nomes que tem: o Jardim da Alameda de Santo António dos Capuchos (nome original) ganhou o nome de Jardim da Paz quando o Dalai Lama lá inaugurou um obelisco com a inscrição "Um jardim pela paz", em 2001. Em 2014, 10 anos após a morte de Maria de Lourdes Pintasilgo, única primeira-ministra portuguesa e ex-moradora da rua, foi, em boa hora, inaugurado um memorial em sua homenagem e acrescentado o seu nome ao Jardim da Paz. No bairro, é o Jardim do Psi, nome do restaurante vegetariano que lá está instalado numa tenda transparente há mais de 20 anos.

Alameda de Santo António dos Capuchos