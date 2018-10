Os 22 melhores parques e jardins em Lisboa

Está a ver um campo de futebol? Agora imagine... 900. Todos juntinhos. É mais ou menos essa a dimensão do Parque Florestal de Monsanto. Mas então, 'como escolher um canto para onde ir?', estará o leitor a perguntar-se. Nós damos uma ajuda, a começar pela óbvia mas incontornável Alameda Keil do Amaral, com os seus 1300 metros ideais para passear, correr, andar de bicicleta, skate ou patins. Se é um piquenique que quer fazer, ou estende a toalha no meio da mata ou tem quatro hipóteses com mais condições: o parque de merendas da Alameda Keil do Amaral, o jardim do miradouro dos Montes Claros, o Moinho do Penedo e a Mata de Benfica. Todos têm casa de banho, bebedouros e caixotes do lixo (muitas vezes ignorados... mas estão lá). Se está a caminho e leva os miúdos no banco de trás, rume ao Alvito, com tendas, uma caravela e um comboio de madeira. Se, por outro lado, está sozinho e quer é relaxar, sente-se no miradouro Keil do Amaral e desfrute de uma das melhores vistas sobre Lisboa, o Tejo e a Ponte 25 de Abril.

