Os melhores passeios em Lisboa para fazer em Fevereiro

A caminhada começa rumo ao miradouro Keil do Amaral, junto ao anfiteatro e alameda com o mesmo nome, e passa depois pelo miradouro da Escarpa. Daí toma-se a direcção do miradouro do Bairro do Alvito, com as suas vistas sobre a Ponte 25 de Abril e rio Tejo. Seguindo por entre trilhos e caminhos que cruzam as matas de Monsanto o percurso passa por Montes Claros, onde surge mais um miradouro. Já muito perto do final, a caminhada chega ao miradouro do Moinho do Penedo. O percurso que liga os cinco miradouros é feito quase sempre em piso regular sem grandes desníveis e por isso acessível para todos.

Percurso circular de 10 km, dificuldade moderada, desnível de 200 m. Inscrições em Go Trekking. Ponto de encontro: parque de estacionamento do Moinho do Penedo. 10 Fev (Sáb) 10.00-14.00. 10€