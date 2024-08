Palacete de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro. Mas, além do palacete de 1880, imaginava que, por trás do muro, existe um jardim num terreno de quase dois hectares? Tem tudo: tanque rectangular com quatro golfinhos em mármore de Estremoz de Leopoldo de Almeida, calçada de vidraço branco, preto e granito rosa, relvado, alameda de jacarandás, cicas, dragoeiros, palmeiras, zona de mata, jardim romântico, pérgula...

O jardim começou a ser desenhado em 1937 quando o palacete foi comprado pelo Estado. Foi Jacinto de Matos, responsável pelos parques das Pedras Salgadas e da Curia que começou as plantações. Aqui encontra 1046 árvores de 89 espécies e duas dezenas de obras de arte de nomes que incluem Cutileiro, Lourdes Castro, José Pedro Croft, Rui Chafes, Fernanda Fragateiro e Vhils. Pode ser visitado aos domingos durante todo o ano.

Rua da Imprensa à Estrela, 6. Dom 10.00-18.00 (Verão) 10.00-17.00 (Inverno), entrada livre