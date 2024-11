Oito filmes românticos de Outono para (re)ver

A fita segue, ao longo de 24 horas, dois estudantes universitários de famílias abastadas que vieram da sua faculdade no interior passar um fim-de-semana romântico à Big Apple. Eles são Gatsby Welles (Thimothée Chalamet), uma espécie de versão jovem do próprio Allen, com gostos clássicos em tudo, do cinema à música, passando pelos casacos de tweed, e um discurso sarcástico muito semelhante ao de Holden Caulfield de Uma Agulha no Palheiro, de J.D. Salinger; e a sua namorada Ashleigh Enright (Elle Fanning), tão entusiástica como ingénua e burrinha (quando Gatsby lhe cita um verso da canção Night and Day, de Cole Porter, ela responde, enlevada: “Ah, Shakespeare!”), que vai entrevistar um famoso realizador para o jornal da universidade.

Onde ver: Prime Video