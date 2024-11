Os 100 melhores filmes de terror de sempre

Realização: William Friedkin

Elenco: Ellen Burstyn, Linda Blair, Jason Miller, Max von Sydow

Pelos anos da década de 1970 o cinema de terror dividia-se em dois campos. Por um lado existiam os terrores da vida real vindos de Psico e A Noite dos Mortos-Vivos, filmes que trouxeram o medo para o território do real, tornando-se assim ainda mais assustadores. No outro lado estavam os mais provocadores, e mais populares na Europa, filmes nascidos nos Estúdios Hammer, no Reino Unido, e o cinema de Mario Bava e Dario Argento, em Itália, películas marcadas pela pretensão artística, estranheza e terror explícito. O primeiro filme a tentar juntar os dois lados foi A Semente do Diabo, ao qual Polanski acrescentou um ponta de surrealismo. No entanto, o primeiro a chegar a esse desiderato foi, sem qualquer dúvida, O Exorcista – o que é um excelente argumento para justificar o primeiro lugar nesta lista.

Passando dos barulhentos bazares do Iraque para as ruas sossegadas de Georgetown através de sequências preenchidas por pedaços de sonhos e comovente e crível drama humano, Friedkin criou um filme de terror como nenhum outro: brutal e belo, artístico e especulativo, sempre explorando estranhos conceitos religiosos em confronto com o desejo de precisão científica do cientista agnóstico. E não se deixem enganar, pois apesar de pejado de ideias fartamente discutidas nos meios científicos e religiosos e capaz de um poder de observação extremo sobre os sentimentos humanos, O Exorcista é um verdadeiro filme de terror, já que o seu propósito é sempre chocar, assustar, horrorizar o mais possível a plateia – ou alguma vez a corrente dominante do cinema criou uma cena mais perturbadora do que a do crucifixo?