"I think anyone over 40 who amuses themself by doing impressions needs to take a long, hard look in the mirror."

Realizador: Michael Winterbottom

Elenco: Rob Brydon, Steve Coogan

Eis o que acontece em A Viagem: Steve Coogan e Rob Brydon, interpretando versões ficcionadas de si mesmos, conduzem pelo campo inglês, comem refeições requintadas, discutem sobre as suas carreiras, cantam ABBA e fazem muitas imitações de celebridades. Isto é literalmente tudo – e é tudo o que precisa de ser. Condensado para o comprimento de um filme a partir de uma série televisiva da BBC com seis episódios, é organizado pelo realizador Michael Winterbottom como uma série de vinhetas que se desenrolam mais ou menos da mesma forma, e ainda assim é hilariante. Explicar porquê é difícil: é um road movie que rapidamente sucumbe ao delírio da viagem, aquele ponto numa longa excursão onde o tédio, o cansaço e o aborrecimento se combinam numa espécie de euforia e as coisas se tornam engraçadas sem razão aparente. Mas Coogan e Brydon têm o tipo de química cómica onde esse conceito pode sustentar-se ao longo de três filmes, quase igualmente engraçados. Faça disto o seu aperitivo.