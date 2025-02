James Ponsoldt, 2013

Muito mais do que um romance juvenil repleto de clichés, The Spectacular Now é uma coming of age story que mergulha na complexidade das primeiras paixões e das desilusões que moldam a vida adulta. Realizado por James Ponsoldt, acompanha Sutter (Miles Teller), um adolescente carismático e perdido, e Aimee (Shailene Woodley), uma jovem sonhadora que o desafia a olhar para além do presente. O elenco desta longa-metragem é um autêntico luxo, misturando veteranos – Kyle Chandler (Manchester by the Sea), Jennifer Jason Leigh (Os Oito Odiados), Bob Odenkirk (Better Call Saul) e Andre Royo (The Wire) – e e futuras estrelas — Brie Larson (Quarto), Kaitlyn Dever (Booksmart: Inteligentes e Rebeldes), Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim Contra o Mundo).