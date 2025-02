De uma capicua destas ninguém estava à espera: Bridgerton foi visto por 82 milhões de subscritores em 28 dias, tornando-se no maior fenómeno de popularidade da Netflix. É obra. Mesmo tendo em conta o toque de Midas da ShondaLand (Anatomia de Grey, How to Get Away with Murder). Desta vez, a produtora de Shonda Rhimes lança-se na adaptação dos best-sellers de Julia Quinn sobre a alta sociedade britânica no período da Regência. Com cenários exuberantes, a história anda à volta da família Bridgerton, dos seus luxos, intrigas e traições. A série manda, e bem, a verdade histórica às urtigas com um elenco multirracial.