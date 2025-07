George Michael morreu em 2016 com apenas 53 anos. Mas será para sempre um dos grandes nomes da cultura pop, não só pela sua carreira a solo, mas também graças à fundação da sua primeira aventura artística: a dupla Wham!, que formou em 1982 com o seu melhor amigo Andrew Ridgeley e que gerou temas de grande sucesso como "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go Go", "Freedom", "I’m Your Man" ou"Last Christmas". E são os Wham!, uma parceria que durou quatro anos, que estão debaixo de foco neste documentário de Chris Smith (Jim e Andy). Com muitas imagens de arquivo, onde se vêem também artistas como Bono, David Bowie, Boy George, Elton John, entre muitos outros, esta produção inclui ainda bastantes imagens inéditas dos arquivos pessoais de George e Andrew.