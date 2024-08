20 minisséries da Netflix de ver e chorar por mais

Cinco adolescentes negros são injustamente acusados de atacar e violar uma mulher no Central Park, em 1989. Quatro dos jovens são enviados para um centro de correcção, mas um deles, por já ter 16 anos, é enviado para uma prisão. Esta minissérie de Ava DuVernay (When They See Us, no título original) mostra como o processo judicial foi conduzido de forma negligente e preconceituosa pela polícia de Nova Iorque. Em 2002, os cincos suspeitos injustamente condenados foram ilibados, depois de um outro homem ter confessado ser o autor daquele ataque com mais de 20 anos.