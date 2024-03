Tom Ripley está de volta. Minissérie com Andrew Scott vai estrear na Netflix

Matt Damon, Alain Delon, Dennis Hopper, Barry Pepper, John Malkovich e agora Andrew Scott. Todos estes actores interpretaram Tom Ripley, o charmoso vigarista de uma série de romances policiais da escritora norte-americana Patricia Highsmith (1921-1995). A mais recente adaptação estreia a 4 de Abril na Netflix, uma minissérie de oito episódios simplesmente chamada Ripley, com Andrew Scott no papel principal.

No passado, o actor irlandês destacou-se nas séries Sherlock e Fleabag. E, mais recentemente, em All Of Us Strangers (2023), filme que ainda não tem data de estreia marcada para Portugal, mas que está a dar que falar e que já lhe valeu importantes nomeações nos British Independent Awards, nos Golden Globes ou nos Film Independent Spirit Awards.

Em Ripley, num mundo a preto e branco ambientado nos anos 60 do século passado, Tom Ripley é contratado, na cidade de Nova Iorque, por um homem rico que lhe propõe viajar até Itália e persuadir o filho Dickie a regressar a casa. “Ao aceitar o trabalho, Tom inicia uma nova vida complexa de engano, fraude... e homicídio”, diz a sinopse da Netflix. Dicky Greenleaf é interpretado por Johnny Flynn (Genius), enquanto que Dakota Fanning (O Alienista) veste a pele de Marge Sherwood, a namorada de Dickie que suspeita da aproximação e simpatia de Ripley.

O elenco conta ainda com Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, Kenneth Lonergan, Ann Cusack e também John Malkovich, que regressa a este universo embora noutro papel. O realizador e argumentista de todos os episódios é Steven Zaillian, oscarizado pelo argumento de A Lista de Schindler (1993) e nomeado na mesma categoria dos prémios da Academia de cinema norte-amernica por O Irlandês (2019), Moneyball – Jogada de Risco (2011), Gangs de Nova Iorque (2002) e Despertares (1990).

Netflix. Estreia a 4 de Abril

