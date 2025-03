Onde foi filmada 'Adolescência': nos bastidores do novo e impressionante drama criminal da Netflix

Às vezes, surge uma série na Netflix que nos prende completamente e nos obriga a parar de fazer scroll e a prestar atenção. Adolescência é uma dessas séries – um drama criminal intenso, cativante e profundamente empático, que reflecte a preocupação crescente com o aumento da criminalidade juvenil com facas no Reino Unido.

Para reforçar ainda mais o seu peso dramático, a série vem da mesma equipa que criou o thriller Boiling Point (2021) e a série que dele derivou da BBC. Entre os nomes envolvidos estão os co-argumentistas Jack Thorne (Help) e Stephen Graham, que também protagoniza, além do realizador Philip Barantini. A equipa tem uma abordagem hiper-realista de filmagem contínua da história de um adolescente acusado do homicídio de um colega de turma.

Photograph: Netflix Owen Cooper as Jamie Miller and Stephen Graham as dad Eddie

Afinal, Adolescência é sobre o quê?

A série acompanha o impacto devastador da detenção de Jamie Miller (Owen Cooper), um rapaz de 13 anos acusado do homicídio de uma adolescente da sua escola. Contada em tempo real ao longo de quatro episódios – e filmada em quatro planos-sequência contínuos – a narrativa foca-se não só em Jamie, mas também no seu pai, Eddie (Graham), no detetive encarregado do caso (Ashley Walters) e na psicóloga clínica designada para avaliar Jamie (Erin Doherty, The Crown).

"Podíamos ter feito um drama sobre gangues e crimes com facas, ou sobre um miúdo cuja mãe é alcoólica ou cujo pai é um agressor violento", diz Graham. "Em vez disso, queríamos que o público olhasse para esta família e pensasse: ‘Meu Deus. Isto podia estar a acontecer connosco!’ O que acontece aqui é o pior pesadelo de uma família comum."

Onde foi filmada Adolescência?

Enquanto a maioria das séries pode saltar de localização em localização sem grandes preocupações com a distância entre elas, a abordagem única de Adolescência, filmada num único plano contínuo, exigiu que todas as suas localizações estivessem próximas umas das outras. Assim, os actores – e a câmara – podiam deslocar-se em tempo real.

"Basicamente, isso significa que carregamos no botão de gravar e não o desligamos até ao final do episódio", explica o realizador Philip Barantini. "Mas é muito mais complicado do que parece. São necessários meses de preparação, semanas de ensaios e uma equipa incrível para coordenar tudo – desde o guião, às localizações, ao design de produção e à forma como a câmara se vai movimentar e de que ângulos vai filmar."

Photograph: Netflix Ashley Walters as DI Luke Bascombe

Pontefract, West Yorkshire

Grande parte de Adolescência foi filmada em Pontefract, na cidade de Wakefield, em West Yorkshire (Inglaterra). A decisão foi parcialmente influenciada pela escolha do jovem protagonista, Owen Cooper, natural de Warrington, a cerca de 100 km de distância.

"Sabíamos que a história se passaria no norte de Inglaterra", diz Barantini. "E também sabíamos que teria de ser numa zona próxima de onde o nosso Jamie é originário, porque seria injusto obrigá-lo a mudar de sotaque."

Photograph: Adam Tomlinson/Production Park A studio set build at Production Park

Production Park, South Kirby, Yorkshire

O produtor executivo e chefe da Warp Films, Mark Herbert, sugeriu este espaço de produção de 100.000 metros quadrados perto de Pontefract. É um local de ensaios habitual para artistas como Sam Smith, Coldplay e Elton John, além de ser um estúdio de cinema de última geração.

"Era um espaço enorme e brilhante, onde pudemos construir a nossa esquadra de polícia e também a sala de interrogatórios", revela Barantini. "Tornou-se o centro nevrálgico de toda a produção."

Photograph: Netflix The drone shot that ends episode 1

Adolescência é baseada numa história verídica?

Embora se inspire em eventos reais, Adolescência não se baseia numa única história específica, mas sim em múltiplos casos semelhantes. O objetivo é captar a verdade emocional e social por trás destes incidentes, em vez de recriar um caso isolado.

"Houve um incidente em que um rapaz [alegadamente] esfaqueou uma rapariga", conta Graham no site da Netflix, Tudum. "Fiquei chocado. Pensei: ‘O que se passa? Como é que chegámos a este ponto, em que um rapaz mata uma rapariga à facada? Qual foi o gatilho?’ E depois aconteceu outra vez, e outra vez, e outra vez. Eu queria mesmo lançar uma luz sobre isto e perguntar: ‘Porque é que isto está a acontecer hoje? O que se passa com a nossa sociedade?’"

Image: Netflix "Adolescence"

Onde posso ver Adolescência?

Os quatro episódios, com cerca de uma hora cada, já estão disponíveis na Netflix.

