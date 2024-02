Cormac McCarthy e os irmãos Coen são uma combinação feita no canto mais seco, desidratado e violento do paraíso. A fixação da dupla cinematográfica com escolha, acaso e destino atinge o seu auge com a adaptação do romance de 2005 do desaparecido autor (que começou como um guião), um neo-western existencialista que ainda funciona como uma cativante peça de entretenimento. A premissa é digna dos thrillers pulp de outrora: um caçador numa cidade fronteiriça do oeste do Texas por volta de 1980 depara-se com as consequências de uma transação de drogas fracassada no deserto, decide fugir com uma bolsa cheia de dinheiro, perseguido tanto por um implacável assassino (Javier Bardem) como por um xerife exausto (Tommy Lee Jones). Contudo, um sentido quase sobrenatural de mistério paira sobre todo o filme, enquanto a cinematografia de Roger Deakins faz com que as suas cidades empoeiradas pareçam estar no fim do mundo. É o filme mais assustador dos Coen, graças à extraordinária interpretação de Bardem como Anton Chigurh, um psicopata ao nível de Jason Voorhees, com um corte de cabelo à tigela em vez de uma máscara de hóquei e uma pistola de abate de gado como arma de eleição. É uma das grandes interpretações de vilão de todos os tempos. — Matthew Singer

Onde ver: SkyShowtime