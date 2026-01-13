Dez filmes eróticos e de SM a sério

Uma comédia negra e de costumes de Almodóvar, com um registo obviamente mais ligeiro do que a grande maioria dos outros filmes mainstream que tratam de relações de dominação e de práticas sadomasoquistas. Antonio Banderas interpreta Ricky, um homem sem família que recebe alta de um hospital psiquiátrico. Obcecado por Marina (Victoria Abril), uma ex-actriz de filmes pornográficos com a qual foi para a cama uma vez, quando ainda estava internado e fugiu da clínica, Ricky aprisiona-a no seu apartamento e tenta convencê-la a casar com ele e ter filhos. O elemento sadomasoquista é aqui utilizado essencialmente com fins cómicos e de sátira a este tipo de práticas.