Os melhores filmes e séries portuguesas na HBO Max

Depois de Pôr-do-Sol, os criadores Henrique Dias, Manuel Pureza e Rui Melo voltam a juntar-se para FELP, uma série de ficção para adultos com marionetas transmitida na RTP1 e na HBO Max. Num universo paralelo, os bonecos felpudos enfrentam raptos e lutam por mais representatividade e justiça, numa metáfora sobre minorias sociais. Filmada em cenários reais, com um elenco que tem actores (como Inês Aires Pereira) a interagir com marionetas, a série combina humor nonsense, crítica social e sensibilidade, explorando relações entre humanos e bonecos de forma divertida, emocionante e tecnicamente impressionante.
São várias as produções e co-produções nacionais que se encontram no catálogo da HBO Max (apesar do habitual entra-e-sai). Uma delas é Auga Seca, a primeira série portuguesa a chegar às plataformas de streaming internacionais. Mas não só. Entre nomeados e premiados, inclusive com Globos de Ouro, fizemos uma selecção de 18 filmes e séries portuguesas que tem de ver na HBO Max. Desde Os Mutantes (1998), um dos filmes charneira do cinema nacional, até Felp (2025), divertida série protagonizada por fantoches, por aqui não faltam razões para ficar agarrado ao ecrã.
