As 15 melhores séries portuguesas

1. Duarte e Companhia (1985)
Pode dizer-se que é a série policial mais conhecida da televisão portuguesa. Estreou-se em 1985, na RTP, e foi transmitida até 1989. Criada por Rogério Ceitil, a trama gira em torno da agência de detectives privados de Duarte (Rui Mendes), que é acompanhado de Tó (António Assunção) e da secretária Joaninha (Paula Moura), a prima de Tó. Esta série icónica é forte em perseguições, pancadaria e em sons dramáticos a acompanhar as cenas, sempre com o humor e patetice presentes. Os vilões da série, Lucífer (Guilherme Filipe), Átila (Luís Vicente) e o “chinês” (Francisco Cheong), conhecido pela mítica (mas problemática) deixa “eu não sele chinês, eu sele japonês”, também deixaram marca no imaginário dos portugueses.