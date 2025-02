As 20 melhores séries na Max para ver agora

Começou com Matthew McConaughey e Woody Harrelson, continuou com as duplas Colin Farrell e Rachel McAdams, e Mahershala Ali e Carmen nas duas temporadas seguintes. Cinco anos depois, regressou com a veterana Jodie Foster e a quase estreante Kali Reis a assumir as rédeas do elenco de True Detective: Night County. Na quarta temporada da série antológica de detectives, viajamos até à escuridão do Inverno no Alasca, 150 milhas a norte do Círculo Polar Árctico, onde uma equipa de cientistas – que investiga a biologia e a geologia locais e os impactos das alterações climáticas – desaparece de uma estação onde trabalha na busca de um extinto microorganismo.