As melhores séries para ver na Filmin

A série australiana Upright estreou no país-natal e no Reino Unido em 2019, mas demorou quatro anos a chegar a Portugal. Uma comédia sobre dois desajustados que fazem uma viagem pela Austrália e durante a qual são surpreendidos a cada curva. Milly Alcock, que por cá conhecemos como a princesa Rhaenyra Targaryen de House of The Dragon (Max) interpreta a adolescente foragida Meg Adams, enquanto o actor e comediante Tim Minchin (Californication) veste a pele do músico Lucky Flynn. Realizada pelo próprio Tim Minchin e por Matthew Saville, realizador da série Please Like Me (2013-2016), disponível na Netflix, Upright sagrou-se vencedora, em 2020, do galardão Melhor Série de Comédia e Melhor Actor de Comédia nos Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) Awards.