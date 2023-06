Um prodígio em capítulos: na sua primeira série, Xavier Dolan regressa a casa

Mais de meio ano após a estreia em França e no Canadá, a primeira série de Xavier Dolan tem estreia portuguesa marcada na Filmin, para o próximo dia 27 de Junho. A Noite em Que Logan Despertou é uma adaptação da peça La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé (2019), do também canadiano Michel Marc Bouchard, quase dez anos após Dolan ter adaptado ao grande ecrã uma peça do mesmo dramaturgo: o multipremiado Tom na Quinta (2003), uma história sobre um homem que, no funeral do seu companheiro, percebe que a família não sabia da sua orientação sexual. Considerado um prodígio do cinema de autor contemporâneo e um “protegido” do Festival de Cannes, onde estreou grande parte dos seus filmes, o cineasta canadiano expande o talento para o pequeno ecrã.

Em A Noite em Que Logan Despertou, o tema das relações familiares, recorrente na obra de Dolan, volta a estar em cima da mesa, desta vez com a família Larouche. A trama começa em 2019, ano em que, na sequência da morte da mãe, Mireille (Julie LeBreton), ou Mimi para os mais chegados, regressa a casa após muitos anos de ausência. Lá chegada, a agora médica-legista reencontra os irmãos Julien (Patrick Hivon), Denis (Éric Bruneau) e Elliot (Xavier Dolan), abrindo velhas feridas e rancores de um passado pouco pacífico. A acção alterna entre a actualidade e o início dos anos 90, altura em que Mimi, com 14 anos, Julien e o amigo Logan/Laurier, ambos com 17, são um trio inseparável. Até que uma tragédia se abate sobre todos, quando os irmãos denunciam Logan por tentativa de violação de Mimi. De sublinhar que alguns dos actores deste thriller psicológico subiram também ao palco na peça original, nos mesmos papéis, como Éric Bruneau (Denis), Patrick Hivon (Julien) e Julie Le Breton (Mireille). Destaque ainda para Anne Dorval, no papel da matriarca Madeleine, actriz que já participou em cinco filmes de Dolan, que, de resto, tem um núcleo duro de actores que costuma utilizar nas suas obras.

©DR Xavier Dolan, em 'A Noite em Que Logan Despertou'

Nesta estreia numa produção televisiva, Xavier Dolan volta a chamar para si algumas das principais tarefas, não só voltando a sentar-se na cadeira de realizador, mas também assumindo a co-produção, a adaptação do argumento, a edição final e um dos principais papéis, como o irmão mais novo Elliot. É por isso uma série de autor, com uma impressão digital muito particular, onde os ambientes são acompanhados por uma banda-sonora original composta por um dos mais consagrados compositores de música para cinema: Hans Zimmer (O Rei Leão, Duna). Banda-sonora que é intervalada por temas que fazem parte da história do rock alternativo como “Fascination Street” (1989), de The Cure, ou sons mais recentes como “Ber” (2021), da rapper Mereba.

De cada vez que Xavier Dolan termina um projecto, parece já os prémios lhe estão a bater à porta. A Noite em Que Logan Despertou recolheu uma série de nomeações nos Prémios Gémeaux, atribuídos às produções televisivas do Canadá francófono, mas são mais de 80 os galardões que Dolan, natural de Montreal, arrecadou desde o início da sua carreira de cineasta. Uma aventura iniciada em 2009, quando tinha apenas 20 anos, com o filme Como Matei a Minha Mãe, que lhe valeu a aclamação da crítica, numa história semi-autobiográfica sobre um jovem homossexual em conflito com a sua mãe, que também protagoniza. No Festival de Cannes, o filme arrecadou três prémios (C.I.C.A.E. Award, Prix Regards Jeune, SACD Prize) e desde então que praticamente todas as obras de Dolan obtêm nomeações, e também prémios, no festival francês, como Amores Imaginários (2010), Laurence Para Sempre (2012), Mamã (2014), It’s Only the End of the World (2016) e Matthias & Maxime (2019). Se não assistiu a nada disto, talvez tenha visto dois conhecidos videoclips da cantora Adele, para os temas “Hello” (2015) e “Easy on Me” (2021), ambos realizados por este cineasta.

A minissérie A Noite em Que Logan Despertou é composta por cinco episódios, todos com cerca de uma hora de duração, e é possível que os espectadores portugueses fiquem um pouco baralhados sobre quem é Logan. É que o título em português é resulta da tradução inglesa The Night Logan Woke Up, mas na série Logan continua a ser o Laurie de sempre.

Filmin. Estreia a 27 de Junho

