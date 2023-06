“A travessia ainda não acabou”: Netflix anuncia segunda temporada de ‘Rabo de Peixe’

Numa semana em que Rabo de Peixe permanece no top 10 global dos conteúdos da Netflix não falados em inglês – e em primeiro lugar nas visualizações em Portugal –, o serviço de streaming anunciou, nas redes sociais, que a produção vai avançar para uma segunda temporada. Rabo de Peixe, série criada pelo realizador açoriano Augusto Fraga, é a segunda produção portuguesa original da Netflix, após Glória, esta estreada em Novembro de 2021.

Produzida pela portuguesa Ukbar Filmes, Rabo de Peixe foi um dos projectos seleccionados do Concurso de Escrita e Desenvolvimento de Argumento Netflix | ICA, lançado em 2020 e que recebeu mais de mil candidaturas. Numa entrevista à Time Out no passado mês de Maio, Augusto Fraga revelou que esta é uma das muitas histórias que tem guardadas na gaveta: “Dentro da minha pasta de histórias que um dia gostava de fazer, havia esta também e pareceu-me que de todas as ideias que eu tinha, que eram várias, para esta era o momento certo, havendo plataformas como a Netflix a operar em Portugal. Era um tipo de história interessante para um público global. É muito local na sua génese, mas tem valores universais”. Tão universais que a receita acabou por resultar numa segunda ronda.

A TRAVESSIA AINDA NÃO ACABOU. 😱😱🌊 O fave português de todos nós vai regressar para a segunda temporada. pic.twitter.com/2vabgwbZ8I — Netflix Portugal (@NetflixPT) June 15, 2023

Rabo de Peixe é livremente inspirada num evento de 2001, ano em que um veleiro que transportava cerca de 500 kg de cocaína se afundou ao largo da costa de Rabo de Peixe, nos Açores, e ao chegar ao areal, a mercadoria foi recolhida por vários locais desta pobre comunidade. Nesta ficção, acompanhamos quatro amigos que sonham com uma vida melhor e tentam capitalizar o perigoso achado, tendo de enfrentar uma série de adversidades para chegar a bom porto.

