Augusto Fraga e ‘Rabo de Peixe’: “Espero que acabe o divórcio entre o público e o nosso audiovisual”

É a série portuguesa mais aguardada do ano e tem um sabor especial. ‘Rabo de Peixe’, da Netflix, vai mostrar o talento nacional ao mundo. Estreia a 26 de Maio. Falámos com actores e com o realizador, o açoriano Augusto Fraga.

Em Junho de 2001, um veleiro que transportava cerca de 500 kg de cocaína afundou-se ao largo da costa de Rabo de Peixe, nos Açores. Não demorou muito até a mercadoria começar a chegar ao areal da comunidade piscatória na ilha de São Miguel, que acorreu ao mar numa espécie de caça ao tesouro nunca antes vista. Se por um lado (o negro) generalizou o tráfico e o consumo de droga na ilha, por outro deu azo a histórias caricatas que ainda fazem parte da memória colectiva local, como pessoas a fazer peixe empanado com cocaína em vez de farinha ou a usar o estupefaciente no café como se fosse açúcar. Esta é a realidade e também a base de Rabo de Peixe, uma série que parte deste acontecimento e acrescenta uma história de ficção de sete episódios sobre quatro amigos desta vila empobrecida, que tentam decidir o que fazer com as várias centenas de quilos de cocaína que conseguiram reunir. Um verdadeiro thriller com toques de humor negro à mistura, e estreia marcada para 26 de Maio.

Rabo de Peixe, que no mercado internacional responderá pelo nome Turn Of The Tide (Mudança de Maré), é a segunda produção portuguesa para a Netflix, depois de Glória, e marca a estreia ao leme de uma série do açoriano Augusto Fraga, realizador que tem feito uma carreira de sucesso em todo o mundo na área da publicidade. Esta mudança de maré no seu percurso começou com um dos muitos guiões que sacou da gaveta e submeteu ao “Concurso de Escrita e Desenvolvimento de Argumento Netflix | ICA”, lançado em 2020, sendo um dos projectos seleccionados em mais de mil candidaturas. Os actores José Condessa, Rodrigo Tomás, Helena Caldeira, André Leitão e Kelly Bailey são o núcleo duro da juventude desta trama, num elenco que conta ainda com a participação de Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Pêpê Rapazote e Salvador Martinha, com os quais estivemos na conversa. Mas são de sublinhar outros nomes no elenco, como João Pedro Vaz, Luísa Cruz, Marcantonio Del Carlo ou Daniela Ruah. A produção ficou a cargo da portuguesa Ukbar Filmes, que recentemente desenvolveu séries como Operação Maré Negra e Cavalos de Corrida.

“Dentro da minha pasta de histórias que um dia gostava de fazer, havia esta também e pareceu-me que de todas as ideias que eu tinha, que eram várias, para esta era o momento certo, havendo plataformas como a Netflix a operar em Portugal. Era um tipo de história interessante para um público global. É muito local na sua génese, mas tem valores universais”, explica Augusto Fraga, que andou a recolher opiniões de outros profissionais estrangeiros sobre as 12 ideias que tinha na gaveta. “Perguntei-lhes: ‘Destas ideias todas qual é que escolhiam ver se estivesse numa plataforma?’ E houve uma tendência clara para esta história, de um barco cheio de cocaína que avariou lá nos Açores e que leva esta substância, símbolo da corrupção e da destruição humana, para uma comunidade tão inocente e tão pura.”

A universalidade das histórias é um ponto importante na visão que Fraga tem para a produção audiovisual, em particular do cinema que “conta valores e desafios que são de todos os seres humanos”, que o fazem “viajar em mundos” em que “nunca poderia estar” – “que me fazem viver coisas que eu não poderia viver”. Uma opinião que, para o realizador, contrasta com o actual estado das coisas. “Espero que acabe o divórcio entre o público português e o nosso audiovisual. Para isso, o trabalho dos criadores, dos escritores sobretudo, tem que considerar o público como elemento importante na criação dessa mensagem. O público não é um problema, o público é o objectivo da comunicação. É para isso que eu faço cinema. É para ser visto, para mudar consciências, para tocar, para emocionar, para fazer rir, para fazer ver coisas novas. Esse grande espectáculo que é o cinema, o maior espectáculo do mundo, não tem sentido para mim em salas vazias”. E sublinha que quando fala de cinema, porque estamos a falar de uma série, refere-se à “grande magia que é contar histórias com imagens”, ou não fizesse parte do Directors Guild of America.

Para contar a história, socorreu-se de vários talentos nacionais. O argumento é assinado pelos escritores João Tordo e Hugo Gonçalves (que também juntaram a pena nas séries Até Que a Vida nos Separe e País Irmão) e para a co-realização convidou Patrícia Sequeira (Bem Bom), porque “um realizador não consegue sozinho fazer uma série bem, com a dedicação ao pormenor que tem de ter um realizador”. Para a direcção de fotografia, foi seleccionado André Szankowski (Glória) e os actores foram escolhidos através de um casting alargado. Entre eles, José Condessa (O Crime do Padre Amaro), actor que no mês de Maio se estreia como o primeiro actor português a trabalhar com Pedro Almodóvar, em Estranha Forma de Vida. “Só fiz este filme do Almodóvar porque o Augusto me ajudou. Pedi se conseguia arranjar uns dias a meio da nossa rodagem e preparação para fazer um primeiro casting, depois ir a Madrid fazer o casting presencial e depois fazer os testes de imagem e os ensaios”, conta-nos o actor português que interpreta Eduardo, um dos jovens pescadores de Rabo de Peixe que sonha, como todos os outros, em sair dali para fora. Numa entrevista que fizemos a Condessa, no dia anterior ao encontro da restante equipa da série com a imprensa, o actor sublinhou a importância do tempo na preparação do actor: “Eu nunca tive, e acho que não minto se disser que não existiu em Portugal até Rabo de Peixe, uma preparação de três meses para começar um projecto. Desde a parte do guião, a uma construção de personagem com a Ana Padrão [Alma Viva], por exemplo, de encontrar este caminho das personagens.”

Um caminho que também foi encontrado pelos jovens, mas experientes, actores Helena Caldeira, que interpreta Sílvia, uma jovem que trabalha no videoclube de Rabo de Peixe; Rodrigo Tomás, que veste a pele de Rafael, que foi em tempos uma grande promessa do futebol; André Leitão, que faz de Carlinhos, rapaz que sonha um dia cantar para o Papa no Vaticano; e Kelly Bailey como Bruna, a rica filha de um polícia, que vive uma relação complicada com um fotógrafo excêntrico. À Time Out, os actores contaram as semanas que estiveram em Rabo de Peixe a conhecer a comunidade e a preparação física que tiveram antes das filmagens. “O Augusto também achou importante, e na altura não percebi porquê, que nós fossemos treinar para o ginásio. E o Pedro Medeiros [personal trainer], que é micaelense, achou que não só devíamos estar todos juntos como deveríamos não nos desconectar da realidade açoriana. Não era para perder peso, era sobre estar pronto”, conta Caldeira. Os rapazes pescaram a sério (e saíram-se bem) e todos se envolveram com a comunidade local que serviu de fonte de inspiração para a construção dos personagens. Sobre esta nova janela que se abre na Netflix, a actriz acredita ser “esperançoso”. “É o caminho necessário para a evolução. Que se abram portas não para o estrangeiro, mas para uma coisa diferente, para não ficarmos fechados na nossa forma de fazer”, defende.

O narrador desta história é Pepê Rapazote, que interpreta o Uncle Joe, tio de Eduardo que é repatriado dos Estados Unidos para os Açores, após enfrentar problemas com a justiça. E por falar em justiça, do lado dos inspectores da Polícia Judiciária a série conta com Maria João Bastos, no papel da inspectora Paula, que vai do continente para a ilha ajudar a resolver o mistério da droga; e ainda com Salvador Martinha, o inspector local que tem muito que aprender. “Desde logo, permite-te fazer um elogio à equipa de escrita o que conseguiu através desta narração. Porque temos muitos momentos que acompanham paralelamente a acção para descrever precisamente o que se viveu durante esta época, o inusitado e o insólito do que é ter tantos quilos de cocaína a darem à costa num lugar tão pobre e tão desconhecedor desta realidade no mundo”, diz Rapazote. O actor também gaba a prestação de Martinha, menos experiente nestas andanças: “É preciso ter uma profundidade especial que o Salvador tem. Eu conheço 500 pessoas que trabalham mais com comédia e 490 iam ficar cem vezes mais nervosas com a situação. Há uma coisa que no caso do Salvador ajuda bastante que é o tom da série. Apesar de estarmos a falar de uma história dramática, que teve consequências terríveis a vários níveis, por outro lado a relação destes dois e o tom que eles têm na série é mesmo: eu sou um bocadinho verde nisto, senhora inspectora, eu ponho-me à sua disposição.”

Os dois são a dupla de inspectores Bastos/Martinha, que acabaram por desenvolver os personagens em conjunto. “Fizemos um trabalho de ensaios, tivemos vários encontros só nós para encontrar as personagens e esse trabalho ajudou-nos a encontrar essa energia entre os dois que tinha de começar assim, com essa distância: ela com pouca abertura e paciência para aquela brigada, e ele vai conquistando até que ela se rende”. Martinha também ficou feliz com a actriz com quem mais contracena. “Acho que foi muito bem escolhida a Maria João Bastos, até me senti submisso, o que é perfeito para o personagem”, brinca o humorista, para quem não havia melhor projecto “para começar a entrar um bocadinho nisto”. “O lado mau é que não vou estar protegido no sentido em que esta série vai ser vista, portanto não podia estar aqui a brincar, mas o lado bom é dar um pontapé numa porta e dizer: se calhar também posso fazer este tipo de trabalhos, como actor. Vamos ver, mas agora é o público que decide.”

Netflix. Estreia a 26 de Maio

