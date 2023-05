Protagonistas de ‘Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo’ juntos em série da Disney

Os actores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu estão de volta ao ecrã, poucos meses após se terem destacado no grande vencedor dos Óscares deste ano. A série chama-se ‘Americano da China’ e estreia a 24 de Maio no Disney+.

Baseada na novela gráfica American Born Chinese (2005), do norte-americano Gene Luen Yang, a nova aposta da Disney+ para o formato série volta a colocar debaixo do holofote a comunidade asiática residente nos Estados Unidos da América, com a produção que no mercado português segue com o nome Americano da China. Alguns dos protagonistas destacaram-se no último ano com o filme Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, o grande vencedor da última edição dos Óscares.

É o caso de Michelle Yeoh, que se tornou na primeira mulher asiática a vencer um Óscar para Melhor Actriz, de Ke Huy Quan, o Melhor Actor Secundário e um grandes regresso ao grande ecrã, muitos anos após se ter notabilizado em Os Goonies (1985) e Indiana Jones e o Templo Perdido (1984). Também nomeada na cerimónia na categoria de Actriz Secundária, Stephanie Hsu está de volta em Americano da China, assim como o veterano James Hong, o Lo Pan de As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim (1986).

Ao longo de sete episódios, a série promete muito humor e kung-fu. A história acompanha as provações e adversidades com que se confronta um adolescente americano chamado Jin (Ben Wang), cuja vida sofre uma reviravolta quando se torna amigo do novo estudante da escola. Que é filho de um deus mitológico, mais concretamente o Rei Macaco (Daniel Wu), uma das figuras da mitologia chinesa mais trabalhadas na sétima arte.

Disney+. Estreia a 24 de Maio

