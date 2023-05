O Disney+ montou casa no Colombo. Tem sete quartos e 200 metros quadrados

A Walt Disney Company abriu esta quinta-feira as portas da Casa do Disney+ na Praça Central do Colombo. E a entrada é gratuita.

Anatomia de Grey, Homicídios ao Domicílio, The Mandalorian, Black Panther: Wakanda para Sempre, Peter Pan & Wendy, Encanto e The Kardashians. São estes os inquilinos da Casa do Disney+, um espaço inspirado em alguns dos mais emblemáticos filmes e séries do serviço de streaming Disney+, no ano em que a Walt Disney assinala 100 anos de existência.

E é a partir desta quinta-feira e até 22 de Maio que todos podem aceder gratuitamente a esta casa com 200m2, instalada na Praça Central do Colombo. Um espaço interactivo onde cada sala é dedicada a um destes títulos disponíveis em Portugal no Disney+ e onde os visitantes podem fotografar-se em cada cenário, com a ajuda de sinalização no chão que recomenda o melhor sítio para tirar a fotografia.

©DR Casa do Disney+

A primeira sala é o cenário do filme de animação Encanto, mais concretamente o quarto da Maribel, a personagem principal. Além da cama, onde os visitantes se podem recostar, há alguns elementos portugueses como uma máquina de costura da Singer. Afinal, esta Casa do Disney+ é também ela uma casa portuguesa. Segue-se o espaço do filme Peter Pan & Wendy, decorado com uma réplica do mostrador do relógio Big Ben, em Londres, onde os visitantes poderão vislumbrar a sombra do Peter Pan a aparecer por detrás e que pertence a um dos animadores de serviço.

©DR Casa do Disney+

Mais em contacto com a realidade está a sala seguinte: Anatomia de Grey, que já segue na 19.ª temporada. Foi recriado um quarto de hospital e na cama estará deitado um paciente, rodeado de todos os aparelhos que precisa para ficar melhor. Uns passos mais à frente, entramos no filme Black Panther: Wakanda Para Sempre, onde se destaca um trono no qual é possível sentar para a fotografia e imaginar que somos o rei T’Challa ou a rainha Ramonda. Além do universo Marvel, não podia faltar o universo Star Wars, aqui representado pela série The Mandalorian e pela forja da armeira mandaloriana. Neste caso, não será possível criar armas e armaduras, mas a força permite tirar mais uma boa fotografia.

©DR Casa do Disney+

A diversidade foi um dos critérios para a escolha dos títulos representados na Casa do Disney+ e a sala seguinte tem como tema o reality show The Kardashians. Este é o único espaço da casa onde é exibido um trailer e também o único onde é possível tirar uma fotografia através de um dispositivo que está instalado na parede e que envia a imagem para o telemóvel através de QR Code, email ou AirDrop. Tem cinco segundos para se sentar no sofá antes da câmara disparar.

Na última sala, o destaque vai para Homicídios ao Domicílio, onde foi replicado o mural com os vizinhos da série. O papagaio desta história também marca presença, mas os visitantes que quiserem sair deste último espaço para o exterior terão de encontrar o segredo que abre a porta final. O percurso tem uma duração média de 15 minutos e estarão presentes promotores que irão assegurar a melhor experiência aos visitantes e tentar que esteja um máximo de cinco pessoas por sala a cada visita.

Praça Central Centro Colombo. De 11 a 22 de Maio. Seg-Dom 12.00-22.00. Entrada livre

+ A 13 de Maio, na OPTO SIC, estreia minissérie sobre a Irmã Lúcia

+ Música, suor e lágrimas no último volume de ‘Guardiões da Galáxia’