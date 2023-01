‘Black Panther: Wakanda Forever’ chega ao streaming em Fevereiro

O filme de Ryan Coogler junta-se ao catálogo do Disney+ a 1 de Fevereiro. E o número de filmes do Universo Cinematográfico da Marvel disponíveis no serviço sobe para 17.

A continuação de Black Panther (2018), Black Panther: Wakanda Para Sempre, estreou-se nos cinemas no passado 10 de Novembro e não vai ser preciso esperar nem quatro meses para esta sequela chegar ao streaming. O dia 1 de Fevereiro marca a estreia do filme da Marvel no Disney+.

Depois da morte do actor que vestia a pele de Black Panther, Chadwick Boseman, em 2020, foi preciso encontrar sucessor. Neste caso, sucessora, já que o cargo de Black Panther passou para as mãos da princesa Shuri (Letitia Wright), a super-heroína em destaque em Black Panther: Wakanda Para Sempre, de Ryan Coogler. Nesta sequela, após a morte do rei T’Challa (Chadwick Boseman), a rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri, e as Dora Milaje (incluindo a actriz Florence Kasumba) juntam-se para proteger o reino africano de Wakanda de potências mundiais, com a ajuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman). O filme marca a estreia do personagem Namor no universo Marvel, rei de uma nação submarina e interpretado pelo actor Tenoch Huerta.

Em antecipação da estreia do filme no Disney+, a Marvel Studios e a Marvel Entertainment lançaram Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast, produzido pela Proximity Media, que revela mais informação sobre a criação do filme, ao longo de seis episódios que têm como anfitrião o jornalista e escritor afro-americano Ta-Nehisi Coates, também autor de comics de Black Panther. O primeiro episódio do podcast já está disponível, uma conversa com o realizador Ryan Coogler, e a 18 de Janeiro ficarão online os restantes cinco, onde se poderão escutar outras vozes associadas a Black Panther: Wakanda Para Sempre, como as actrizes Angela Bassett e Dominique Thorne, os produtores Kevin Feige e Nate Moore ou o compositor da banda-sonora, Ludwig Göransson.

+ Perdido no UCM? Esta é a ordem certa para ver os filmes da Marvel

+ Os piores e os melhores filmes da Marvel