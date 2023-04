Peter Pan e Wendy estão de volta, mais uma vez, ao grande ecrã

Peter Pan pode não crescer, mas estão sempre a aumentar as adaptações do romance de J.M Barrie. A 28 de Abril estreia mais uma nas salas de cinema, que recupera o nome original do livro 'Peter & Wendy', mas introduz algumas alterações à história.

Está a chegar às salas de cinema mais uma adaptação do romance de J.M. Barrie, desta vez com Jude Law nas vestes do temível Capitão Gancho. É a Disney que volta a contar a história do rapaz que se recusa a crescer, com David Lowery no leme da realização e também do argumento, que partilha com Toby Halbrooks (assumiram as mesmas posições no filme de 2016 A Lenda do Dragão, também com o selo Walt Disney).

Nos papéis de Peter e Wendy há dois muito jovens talentos: Ever Anderson (Resident Evil: Capítulo Final) e Alexander Molony (The Reluctant Landlord). No restante elenco, o comediante Jim Gaffigan interpreta Smee, Alan Tudyk (Resident Alien) é Mr. Darling e Molly Parker (Perdidos no Espaço) a Mrs. Darling.

©Eric Zachanowich/Disney Enterprises, Inc. Jude Law (Capitão Gancho)

Já passaram mais de 100 anos desde que J.M. Barrie apresentou Peter Pan ao mundo. Primeiro num livro chamado O Passarinho Branco (1902), onde Pan integra alguns capítulos, posteriormente adaptados ao livro Peter Pan nos Jardins de Kensington (1902). Mas foi a peça de teatro Peter Pan & Wendy de 1904, também transformada em livro dois anos depois, que acabou por dar a conhecer a Terra do Nunca ao mundo. Desde então, foram muitas as adaptações cinematográtficas do romance, cada uma com o seu próprio twist. A primeira foi logo em 1924, no filme mudo Peter Pan; depois, em 1953, a Walt Disney popularizou ainda mais a história com a conhecida longa-metragem de animação.

1991 foi o ano de Hook, adaptação realizada por Steven Spielberg que apresenta um Peter Pan adulto interpretado por Robin Williams; depois vieram Peter Pan (2003), mais fiel ao original, e Pan (2015), uma prequela do livro que mostra a chegada de Peter à Terra do Nunca, onde inicialmente é amigo do jovem adulto, James Hook. Isto sem contar com as adaptações para televisão ou filmes independentes, num universo de Terras do Nunca à espera de ser explorado. O que poderá, então, trazer de novo mais uma viagem à obra de Barrie?

Os criadores queriam fazer um filme que reflectisse o mundo em que vivemos hoje – embora a acção se desenrole na Londres de há 100 anos. Por exemplo, os Rapazes Perdidos incluem agora raparigas. “Não podemos reinventar a roda, mas temos que dar ao público um filme em que eles têm o Peter Pan e Wendy que conhecem e amam, mas também, apresentando-o sob uma nova luz. E esse foi o verdadeiro desafio, encontrar aquela luz e a textura dessa luz”, explicou Lowery numa conferência de imprensa virtual onde a Time Out esteve presente.

Nesta versão, Hook foi outrora amigo de Peter Pan, mas acabou por fugir da Terra do Nunca e envelhecer, após um sério desentendimento entre os dois. E outra novidade é uma ligação especial entre Wendy e Sininho, interpretada por Yara Shahidi (Black-ish). “A Wendy é a primeira pessoa a reconhecer que é a magia da Sininho que permite voar e a Sininho não está habituada a ser valorizada”, diz Shahidi. Lowery aprofunda esta nova ligação: “Quando olhamos para o filme original, a relação delas era redutora e eu quis ir por um caminho diferente e criar algo que não passasse apenas por duas amigas a passar tempo juntas na Terra do Nunca. Queríamos ver as duas personagens crescerem e mudarem-se uma à outra para melhor.” O argumento abandona também a ideia original de que Wendy foi resgatada para ser a mãe dos Rapazes Perdidos, uma personagem que aqui ganha um especial destaque como heroína, ao lado de Peter.

© 2023 Disney Enterprises, Inc Yara Shahidi (Sininho)

Em Peter Pan & Wendy há efeitos visuais por todo o lado, entre miúdos a voar, pó mágico e uma fada reluzente (Yara Shahidi filmou todas as cenas à parte), mas os cenários são absolutamente reais. As cenas da Terra do Nunca foram filmadas nas Ilhas Faroé, território dinamarquês no Atlântico Norte, bem diferentes dos cenários tropicais de gerações passadas.

Se precisávamos de mais uma versão desta história pode ser discutível, mas que há muita pequenada que verá a Terra do Nunca pela primeira vez não há dúvidas, já que o conto tem sido muito popular entre os adultos. Os que, como Peter, preferiam não ter de crescer.

