Conheça os nomeados para os Prémios Sophia. Cerimónia de entrega acontece a 21 de Maio

Os actores Inês Castel-Branco e Lourenço Ortigão foram os responsáveis por anunciar, esta quarta-feira no Cinema Fernando Lopes, na Universidade Lusófona, os nomeados para a próxima edição dos Prémios Sophia, atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema. Alma Viva, Lobo e Cão, Nunca Nada Aconteceu e Restos do Vento são os candidatos a Melhor Filme de 2022.

Os filmes nomeados para Melhor Realização e Melhor Argumento Original são os mesmos que conseguiram a nomeação para Melhor Filme, mas na categoria Argumento Adaptado a história é outra. Aqui, os candidatos são Um Filme Em Forma de Assim, João Botelho e Maria António Oliveira, adaptado da obra Uma Coisa em Forma de Assim, de Alexandre O’Neill; Avó Dezanove e O Segredo do Soviético, de João Nunes, adaptado do livro homónimo de Ondjaki; Campo De Sangue, de Luís Mário Lopes, João Mário Grilo e Inês Beleza Barreiros, uma adaptação do livro com o mesmo nome de Dulce Maria Cardoso; e O Trio Em Mi Bemol, de Rita Azevedo Gomes, adaptado do livro de Éric Rohmer.

Quanto aos elencos, estão nomeados para Actor Principal Albano Jerónimo, (Restos do Vento), Cristóvão Campos (Revolta), Filipe Duarte (Nunca Nada Aconteceu) e Rui Morisson (Nunca Nada Aconteceu), enquanto que na categoria de Actriz Principal, os holofotes apontam para as interpretações de Ana Cabral (Lobo e Cão), Ana Moreira (Nunca Nada Aconteceu), Isabel Abreu (Restos do Vento) e Lua Michel (Alma Viva). Nos papéis secundários, estão nomeados os actores Adriano Luz (Campo de Sangue), Bernardo Lobo Faria (Nunca Nada Aconteceu), Nuno Lopes (Restos do Vento) e Welket Bungué (A Viagem de Pedro) e as actrizes Ana Padrão (Alma Viva), Beatriz Batarda (Nunca Nada Aconteceu), Isabél Zuaa (A Viagem de Pedro) e Jacqueline Corado (Alma Viva).

No competição documental, foram distinguidas para Melhor Documentário em Longa-Metragem as produções Cesária Évora, de Ana Sofia Fonseca; Entre Ilhas, de Amaya Sumpsi; Objectos de Luz, de Acácio de Almeida e Marie Carré; e Um Corpo que Dança – Ballet Gulbenkian 1965-2005, de Marco Martins. Na categoria Melhor Curta-Metragem de Documentário encontram-se os filmes João Ayres, Pintor Independente, de Diogo Varela Silva; Memória, de Welket Bungué; Quis Saber Quem Sou, de António Aleixo; e Silêncios, de César Pedro.

Continuando no cinema de curta-duração, estão nomeados para Melhor Curta-Metragem de Ficção os filmes A Lisbon Affair, de Hoji Fortuna; As Sacrificadas, de Aurélie Oliveira Pernet; By Flávio, de Pedro Cabeleira; e Um Caroço de Abacate, de Ary Zara. Já nas curtas de animação, a óbvia nomeação para Ice Merchants, de João Gonzalez, o primeiro filme português nomeado para os Óscares, ao qual se juntam Garrano, de David Doutel e Vasco Sá; O Casaco Rosa, de Mónica Santos; e O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves.

Os Prémios Sophia também distinguem as produções para o pequeno ecrã e este ano os nomeados para Melhor Série/Telefilme são 3 Mulheres – Pós-Revolução (RTP); Causa Própria (RTP); Cuba Libre (RTP) e Vanda (OPTO). Durante a apresentação, foi também anunciado o prémio para Melhor Filme Europeu, uma categoria que chega aos prémios pelo terceiro ano, tendo sido atribuído ao filme francês O Acontecimento, de Audrey Diwan.

O presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, também tomou a palavra, sublinhando a recuperação da produção nacional. “O ano passado assistimos a uma excelente recuperação do cinema português, conseguimos ultrapassar os dois duríssimos anos da pandemia e em 2022 a produção de filmes duplicou, trazendo-nos uma cada vez maior diversidade de histórias, de pontos de vista, de formas de fazer cinema.” Como candidatos à nomeação, este ano a Academia considerou 46 longas-metragens, 34 de ficção e 14 documentários, além de 12 séries, cinco telefilmes e 50 curtas-metragens (26 de ficção, 12 documentais e 12 de animação). Em consideração estiveram ainda os 13 os vencedores do Sophia Estudante.

A lista completa de nomeados pode ser consultada no site oficial da Academia Portuguesa de Cinema e a cerimónia de entrega dos prémios acontece a 21 de Maio no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, com transmissão televisiva na RTP2.

