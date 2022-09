‘Alma Viva’ é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares

O filme da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, rodado no concelho do Vimioso, retrata a emigração e a cultura transmontana.

Alma Viva, de Cristèle Alves Meira, é o candidato de Portugal a uma nomeação para a 95.ª edição dos Óscares, em 2023. O anúncio foi feito esta segunda-feira, 19 de Setembro, pela Academia Portuguesa de Cinema.

Rodado integralmente na Junqueira, no concelho de Vimioso, o filme contou sobretudo com actores não profissionais da localidade, onde Cristèle Alves Meira tem raízes maternas. Produzida pela Midas Filmes em co-produção com França e Bélgica, é sua a primeira longa-metragem e estreou este ano na Competição da Semana da Crítica do Festival de Cannes, onde a realizadora já tinha passado por duas vezes, com as curtas Campo de Víboras, de 2016, e Invisível Herói, de 2019.

Retrato da emigração portuguesa, Alma Viva deve estrear-se nas salas portuguesas a 3 de Novembro e centra-se em Salomé, filha de emigrantes portugueses em França, que passa o Verão numa aldeia com a avó, com quem tem uma forte ligação afectiva e espiritual. Filha de um minhoto e de uma transmontana que emigraram para França, Cristèle assume o pendor autobiográfico.

Além de Alma Viva, havia outros quatro filmes a votação: Lobo e Cão, de Cláudia Varejão; Mal Viver, de João Canijo; Restos do Vento, de Tiago Guedes; e Salgueiro Maia – O Implicado, de Sérgio Graciano. A 95.ª edição dos Óscares está marcada para 12 de Março, em Los Angeles.

+ Doclisboa presta homenagem a Jean-Luc Godard na 20.ª edição

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana