Passado nas vésperas da II Guerra Mundial e perto do final da vida de Sigmund Freud, esta fita tem Anthony Hopkins no papel daquele, que convida o escritor católico C.S. Lewis (Matthew Goode), autor de As Crónicas de Narnia, para um debate sobre a existência de Deus. O enredo explora ainda a relação de Freud com Anna, a sua filha lésbica, e o romance de Lewis com a mãe do seu melhor amigo. Matt Brown realiza.

Estreia a 23 de Maio