Black Cat Cinema propõe noites de cinema ‘pet-friendly’

O Verão está a chegar e, com ele, o cinema ao ar livre na cidade. A partir da próxima segunda-feira, 22 de Maio, a Black Cat Cinema promete noites ‘pet-friendly’ com comida, bebida e filmes como ‘Top Gun: Maverick’.

A partir da próxima segunda-feira, 22 de Maio, a Black Cat Cinema transforma quatro locais de Lisboa em salas de cinema ao ar livre – e são todos pet-friendly. Pode contar com clássicos da sétima arte, como Taxi Driver, a ser exibido a 27 de Junho no Arroz Estúdios, e com filmes mais recentes, como Top Gun: Maverick no Escala 25, a 4 de Junho.

No largo da Igreja de Santos-o-Velho, pode ir ver The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson, já na próxima segunda-feira, ou Midnight in Paris, de Woody Allen, a 5 de Junho. Se é aos anos 80 que quer voltar, o clássico Back to the Future, protagonizado por Michael J. Fox, é exibido a 26 de Junho.

O aclamado filme de 2014, Ex Machina, é exibido a 23 de Maio no Arroz Estúdios. Se esse não lhe agrada, assista ao premiado Parasite no dia 30 de Maio, ou então a Run Lola Run a 6 de Junho. Dia 20 de Junho, há Portrait of a Lady on Fire e dia 27, Taxi Driver, com Robert de Niro.

No Escala 25, o amor anda no ar com In The Mood For Love, a 28 de Maio, e com Roman Holiday, protagonizado por Audrey Hepburn, dia 18 de Junho. Para quem quer viajar pelo multiverso de Everything Everywhere All at Once, pode fazê-lo a 25 de Junho.

Dia 7 de Junho, no Hub Criativo do Beato, é exibido Drive, com Ryan Gosling, e a 14 de Junho, Into the Wild, baseado na história verídica do aventureiro Christopher McCandless. Uns dias depois, a 19, há The Rocky Horror Picture Show. A 28 de Junho, também há noite de cinema, mas o filme ainda está por anunciar.

Mas não é só de cinema que se fazem estas noites. Guiada pelo mote “Local first”, a Black Cat Cinema trabalha com produtores e marcas locais, por isso pode contar com comida confeccionada com alimentos frescos, localmente produzidos. Pipocas e bebidas não vão faltar toda a noite.

A organização promove ainda actuações musicais e, tal como em anos anteriores, irá apoiar causas solidárias, a anunciar nas próximas semanas.

Se perder algum ou quiser repetir a dose, a iniciativa estende-se até Sintra. Na Casa Holstein, a 25 de Maio, é exibido o clássico Cinema Paradiso e, a 8 de Junho, A Room With a View. Dia 22 de Junho e 6 de Julho prometem ser noites animadas com os musicais La La Land e Mamma Mia!, respectivamente.

Vários locais. 22 Mai a 6 Jul 19.30-23.30. 9€-18€, bilhetes disponíveis no site da Black Cat Cinema

