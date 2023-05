Fomos ao Colégio da Barra assistir à rodagem de ‘Morangos com Açúcar’

Mais para o final do ano chega uma nova temporada de ‘Morangos com Açúcar’, duas décadas após a estreia da novela juvenil da TVI. A rodagem já está a acontecer e fomos a Oeiras conhecer um dos principais cenários.

Na Escola Secundária Sebastião e Silva, antigo Liceu de Oeiras, as aulas decorrem como sempre. Mas algo está diferente, a começar pelo nome da escola exibido na fachada do edifício: Colégio da Barra. Ora, quem conhece o planeta Morangos com Açúcar sabe que este é o nome do estabelecimento de ensino fictício da popular telenovela, que este ano assinala duas décadas desde a estreia. E o nome está lá porque está a ser rodado um reboot, numa espécie de décima temporada. Mas desta vez a TVI não segue sozinha.

A Amazon Prime Video também está a bordo deste projecto, que irá estrear no último trimestre deste ano não só em Portugal, mas também em Espanha e no Brasil. A primeira temporada terá 20 episódios e já há acordo para uma segunda ronda com dez. E, além dos novos talentos que se estreiam no elenco, são vários os actores que ficaram conhecidos em temporadas anteriores e que estarão de regresso aos papéis originais, como Rita Pereira (Soraia), Pedro Teixeira (Simão), Tiago Castro (Crómio) ou Vítor Fonseca aka Cifrão (Zé Milho). Mas na visita que a Time Out fez neste regresso à escola só constavam as novas entradas.

Num dos corredores, uma sala de estudo tinha sido transformada num camarim, onde as equipas preparavam a maquilhagem e cabelos dos actores para a cena seguinte. As filmagens estavam a decorrer no exterior e também na cantina da escola, já após os alunos verdadeiros terem terminado a hora de almoço. A acompanhar a rodagem, estava Sérgio Baptista, o director de produção que tinha trabalhado na quarta temporada de Morangos com Açúcar, emitida em 2006. “Ao contrário das outras temporadas em que nós filmávamos tanto em estúdio como em exterior, esta série é toda passada em décors e cenários naturais. Posso dizer que vamos estar a filmar em duas escolas na zona de Lisboa, e esta é uma delas. E depois, como o Colégio da Barra tem uma componente ligada ao desporto, os outros dois equipamentos de desporto, seja uma piscina ou os courts de padel, são em sítios distintos que não têm a ver com ambientes escolares”, explica. A parceria com a Prime Video permitiu um maior investimento nos meios de produção, aumentando o valor por episódio, especialmente se tivermos em conta que cada uma das temporadas anteriores tinha mais de 200 episódios, emitidos diariamente, tal e qual uma telenovela.

Para encontrar um equilíbrio, o director de produção revela que a equipa técnica tem profissionais que tanto vêm do cinema como da televisão: “Porque o formato da série é um bocadinho isso, a junção das pessoas que têm mais experiência no cinema e as pessoas que têm experiência em televisão e que são mais céleres nos processos. Encontrámos aqui um equilíbrio de podermos ter uma série com a qualidade que pretendemos.” Por exemplo, na cantina da escola, assim que termina a hora de almoço dos alunos a sério, a produção substitui mesas, cadeiras e produtos, e instala toda a parafernália para a rodagem. “Já estamos tão evoluídos que em termos de iluminação e câmaras as coisas já são mais leves do que antigamente. São investimentos fortíssimos, mas aqueles projectores LED funcionam a baterias, o que para nós é óptimo, porque não nos obriga a ter aqueles projectores clássicos muito pesados. E isso torna-nos mais versáteis”, revela Sérgio Baptista.

A produção envolve a See My Dreams e também a Plural Entertainment, produtora da Media Capital (que também detém a TVI), da qual é diretor-geral Piet-Hein Bakker, que à Time Out recorda a decisão de avançar com o reboot de Morangos com Açúcar. “É uma junção de dois factores: primeiro achámos que era o timing ideal, 20 anos depois; o facto de os D’Zrt estarem outra vez a dar concertos também ajudou nesse sentido. E a outra componente é o lado da oportunidade. Quando a Prime Video se mostrou interessada, achámos que então era a altura certa. Com a Prime Video dentro do projecto conseguimos atingir uma escala que [de outra forma] não seria possível. Principalmente, porque estamos a falar de uma série de 20 e depois de 10 episódios. Não é uma novela de 180. Para ter qualidade precisa de um orçamento mais elevado e estamos a conseguir.”

Pegando nos D’Zrt, grupo nascido em 2004 nos Morangos com Açúcar, que passou para o mundo real (assim como os 4Taste e as Just Girls, embora com menos sucesso) e que contribui com muitos temas para a banda-sonora, perguntámos a Piet Hein Bakker se já há tema para o genérico, mas é um assunto que ainda está a ser trabalhado. “Sim, estamos a trabalhar numa música, mas vamos vendo com as cenas gravadas e editadas, o feeling que têm. Acima de tudo, estamos a dar espaço e tempo à criatividade neste processo. O tempo é o que falta muitas vezes na televisão portuguesa, é ter tempo para. E aqui temos um bocadinho mais.”

Um dos novos talentos que estava em preparação no camarim é ainda um nome desconhecido e esta é a sua estreia. Mafalda Peres foi uma das cinco pessoas seleccionadas num casting público, em que tentaram a sua sorte cerca de duas mil pessoas. Mafalda interpreta Pipa, a filha de Soraia Rochinha, personagem que marca o regresso de Rita Pereira ao papel que assumiu em 2004 e também em 2012, em Morangos com Açúcar – O Filme. Numa nota enviada pela produção, Pipa é caracterizada como “pouco esperta, trapalhona e insegura”, imitando a popular amiga Gabi (Margarida Corceiro) em tudo o que faz. “Eu já estudo representação há alguns anos e isto era uma oportunidade que fazia todo o sentido”, diz a actriz, que por pouco poderia não ter ido ao casting, uma vez que fez 23 um mês depois e o casting só estava aberto até aos 22 anos. Mafalda tem quase a mesma idade dos Morangos com Açúcar e ainda se lembra da rotina que lhe permitia não perder um episódio. “Tenho uma grande ligação, via os Morangos todos os dias. Acho que a primeira temporada não apanhei tanto, mas a partir dessa já me lembro de começar a ver. Via com a minha irmã e era completamente viciada. Fazia os TPC no banco da escola para chegar a casa, lanchar e ver logo os Morangos. Era esse tipo de vício”, recorda.

Além de Margarida Cordeiro (Quero é Viver), que é a má da fita desta temporada, outra das caras conhecidas que integra o elenco é Beatriz Frazão (Conta-me Como Foi), que faz de Kika, a irreverente. “Peguem na Bia e metam tudo ao contrário. É mais divertido, mas é muito mais difícil. É provocadora, uma personagem mais fora do normal, como podem ver pelas minhas roupas”, descreve a actriz, que nunca imaginou fazer parte de Morangos Com Açúcar. “O meu tio, que era o Paulo Frazão [que morreu em 2015], realizou os primeiros Morangos. Então, estar aqui é muito especial para mim.” Outros nomes confirmados para o elenco são Fernanda Serrano (Quero é Viver), Beatriz Godinho (Cuba Libre), Sara Barradas (Quer o Destino), Graciano Dias (Os Maias: Cenas da Vida Romântica), Sérgio Praia (Variações), Carla Maciel (Diamantino), Madalena Aragão (Quer o Destino), Vicente Gil (Glória), Tomás Taborda (Vanda), Cláudio de Castro (Prisioneira), Rui Pedro Silva (Restos do Vento), António Van Zeller (Flor Sem Tempo), Catarina de Carvalho (Espelho da Vida), Oskar de la Fuente (Tú no eres especial), Victoria Oliver (La Ruta), Simão Fumega (Por Ti), Duarte Santos (Caiu), Gonçalo Braga (Inspetor Max) e Ricardo Lagartinho Lopes (A Sibila). Do casting aberto entram ainda Ana Andrade, Cíntia Semedo, Rita Guerner e Rita Sanchez.

Ainda sem data de estreia definida, a nova temporada de Morangos com Açúcar junta-se a um cada vez maior número de produções nacionais que chegam ao catálogo da Prime Video, como Operação Maré Negra, Chegar a Casa, A Crónica dos Bons Malandros, PRAXX ou os documentários Factory of Dreams: Benfica e Quintana: Um Guerreiro Extraordinário.

