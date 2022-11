Da iniciação à Taça Intercontinental, série mostra os bastidores da formação do Benfica

A Amazon Prime Video será a arena de Factory of Dreams: Benfica, uma série documental de quatro episódios sobre os bastidores do clube português. O pontapé de saída acontece esta sexta-feira, 11 de Novembro, numa produção que poderá não só ser apreciada por quem veste esta camisola, como pelos fãs de desporto em geral.

É um dos grandes clubes nacionais e também uma fábrica de talentos. Da formação do Sport Lisboa e Benfica (SLB) já saíram atletas que ganharam o seu lugar ao sol a nível internacional, como João Félix, a jogar no Atlético de Madrid, ou Rúben Dias, Ederson e João Cancelo, actualmente no Manchester City. Talentos ainda mais jovens, como António Silva e Henrique Araújo, promessas que se têm destacado na equipa principal do SLB, estiveram presentes na sessão de apresentação da série, esta quinta-feira, no Benfica Campus. No mesmo dia da convocatória de Portugal para o Mundial de Futebol, cuja surpresa foi precisamente António Silva. Este é uma das estrelas de Factory of Dreams: Benfica, filmada durante a época 2021/2022. E onde, curiosamente, diz: “Com calma espero chegar lá um dia”, sendo o “lá” uma carreira de sucesso. Também presente, Pedro Mil-Homens, director do Benfica Campus, lembrou que “é importante ter títulos, mas também é importante olhar para os jogadores”, referindo-se em particular ao defesa central de 19 anos. “É importante saber esperar por jogadores como o António”, que chegou a ter algumas dificuldades de adaptação, por estar longe da família.

Factory of Dreams: Benfica revela os bastidores do centro de treinos através de filmagens que aconteceram durante um ano, num trabalho realizado por Pedro Ramalho Marques e Ricardo Ribeiro, que alterna o foco entre os jogadores de sucesso do clube e os jovens profissionais que almejam um lugar na equipa sénior, mostrando os altos e baixos desses percursos. Pedro Ramalho Marques, sem spoilers, explicou que o primeiro episódio é “mais dedicado à iniciação no campus”, o segundo explora os métodos de treino, o terceiro o processo de scouting e o quarto a caminhada da Youth League até à vitória da Taça Intercontinental.

Esta é mais uma produção do NEO Studios, depois da série de seis episódios Academy Dreams: Lead United (2022), uma produção que conta com a narração de Russel Crowe e também realizada em colaboração com a Amazon Prime Video. “Sabemos que os espectadores vão gostar do acesso exclusivo do documentário, que vai mostrar a forma e o porquê de jovens jogadores chegarem à elite do futebol europeu, e o talento, dedicação e perseverança que são precisos”, sublinha Anouk Mertens, CEO da NEO Studios Global, numa nota de imprensa.

Localizado no Seixal, o Benfica Campus foi inaugurado em 2006, um projecto dos arquitectos Pedro George e Isabel Pessoa. Com 19 hectares, inclui nove campos de futebol e diversas áreas técnicas como ginásios, salas de tratamento, massagens ou piscina, assim como zonas dedicadas ao estudo e ao lazer ou um espaço reservado para as refeições dos atletas. O Benfica Campus já foi distinguido como Academia do Ano por duas vezes nos Globe Soccer Awards e para Domingos Soares de Oliveira, CEO do clube lisboeta, este documentário “retrata a dimensão da excelência do trabalho desenvolvido no Benfica Campus”, destacando que “os resultados do mesmo são bem reconhecidos pelos títulos conquistados na formação, pelos jogadores projectados internacionalmente e pelo conhecimento gerado que constituem uma referência a nível global”. A estreia de Factory of Dreams: Benfica será exclusiva para Portugal, mas brevemente ficará disponível noutros países onde opera a Amazon Prime Video. E daqui a uns anos poderá ser engraçado rever estes episódios e perceber que alguns destes miúdos são novas estrelas do futebol nacional.

Amazon Prime Video. Estreia a 11 de Novembro.

