Documentário sobre Selena Gomez dá direito a dois meses gratuitos na AppleTV+

'Selena Gomez: My Mind & Me' estreou a 4 de Novembro na AppleTV+ e, de forma a promover o documentário, a plataforma de streaming está a oferecer dois meses de subscrição gratuita.

Selena Gomez: My Mind & Me

A AppleTV+ está a oferecer um teste gratuito de dois meses para promover o novo documentário Selena Gomez: My Mind & Me (2022), protagonizado pela actriz e cantora Selena Gomez. O código, disponível neste link, está disponível até dia 2 de Dezembro.

O documentário é a segunda parceria da Apple com as produtoras Lighthouse Management + Media e Interscope Films, após a colaboração em Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (2021), nomeado para quatro Emmys e também disponível na plataforma.

“Após anos no centro das atenções, Selena Gomez alcança o estrelato inimaginável. Mas assim que ela atinge um novo pico, uma mudança inesperada puxa-a para a escuridão. Este documentário singularmente cru e íntimo abrange a sua jornada de seis anos em direcção a uma nova luz”, explica a sinopse de Selena Gomez: My Mind & Me.

No entanto, esta promoção não obriga os assinantes a verem o novo documentário, já que dá acesso a todos os conteúdos da AppleTV+. Fora desta promoção, o serviço em Portugal oferece um período experimental de sete dias gratuitos, após os quais passa a cobrar 6,99€ por mês.

