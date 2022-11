SkyShowtime quer ser “o próximo grande serviço de streaming na Europa”

No passado dia 25 de Outubro, chegou a Portugal uma nova plataforma de streaming, dedicada ao mercado europeu. A SkyShowtime (sobre a qual já falámos aqui) inclui produções de chancelas como a Universal ou a Paramount, os mais antigos estúdios de Hollywood. Fomos à apresentação e ainda falámos com duas das estrelas de Halo, mais uma série que adapta um popular videojogo. E foram divulgadas outras novidades no evento de lançamento deste novo serviço de streaming.

“Somos o próximo grande serviço de streaming na Europa. Fomos desenhados para 22 mercados na Europa. E quando olhamos para as empresas que se juntaram, como a Paramount ou a Comcast – a companhia mãe da NBC, Universal e Sky – os recursos que investiram para criar a SkyShowtime são tremendos. Estamos a falar da Paramount Pictures e da Universal Pictures… são os estúdios mais antigos de Hollywood”, começou por sublinhar Monty Sarhan, o CEO da SkyShowtime, durante o lançamento da nova plataforma.

“Se olharmos para estas duas empresas, elas têm três serviços de streaming de sucesso nos Estados Unidos: Paramount+, Peacock e Showtime e trazemos todos estes conteúdos. Em cima disso, vamos ter grandes produções europeias dos Sky Studios”, acrescentou. Blockbusters como Jurassic World Dominion (2022), Top Gun: Maverick (2022) ou Minions (2015) são alguns dos primeiros filmes que integram o serviço e, garante Sarhan, todos os anos serão estreados 30 filmes na plataforma. Depois da estreia nos Países Baixos, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia e Portugal, foi ainda anunciado que a 14 de Dezembro o serviço irá chegar à Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Kosovo, Sérvia, Eslovénia e Montenegro.

Algumas das séries que chegam agora à Europa já se tinham estreado nos EUA, como Halo, que transforma o videojogo da Xbox numa série de ficção científica, sobre um conflito entre a humanidade e uma ameaça alienígena chamada Covenant, e nos transporta ao século XXVI. Estreado em Março na Paramount+, conta com o actor Bokeem Woodbine num dos principais papéis, como Soren-066.

“Quantos mais [serviços de streaming] existirem, mais oportunidades existem para os actores se exprimirem. Para mim é uma evolução natural”, considera o actor que também se destacou na série Fargo (2014), num papel que lhe valeu uma nomeação para um Emmy. “É como quando foi descoberta a rádio: não podemos ter apenas uma estação, porque nem todas as rádios passam o mesmo tipo de música. Por isso, oferece às audiências uma oportunidade para descobrir o que gostam.”

Apesar de nunca ter jogado Halo, Woodbine confessa que costumava a ver os amigos a jogar, “porque era muito divertido”. Agora que está, ele próprio, dentro deste universo, conta-nos como se preparou para o papel. “A minha preparação passou por ficar em forma e, apesar de ser [uma série] de ficção científica, vi alguns westerns mais antigos de que eu gostava quando era mais novo. E filmes de piratas com o Errol Flynn.”

Durante o evento, foram ainda anunciadas mais algumas novidades do novo serviço de streaming europeu. Entre elas, a série Tulsa King, com Sylvester Stallone, que se estreia a 13 de Novembro; ou 1923, com Helen Mirren e Harrison Ford, uma prequela da série Yellowstone, com estreia marcada para 18 de Dezembro. Por falar em Yellowstone, série encabeçada por Kevin Coster e cujas primeiras temporadas foram emitidas em Portugal pela TVCine, o CEO da SkyShowtime promete a estreia da quinta temporada na plataforma durante as próximas semanas.

Até ao dia 6 de Dezembro, as novas adesões têm um desconto de 50% na assinatura mensal, que ficará por 2,49€ por mês, para sempre.

