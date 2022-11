Videojogo ‘The Last of Us’ vai ser uma série de televisão e já tem data de estreia

The Last of Us

Os serviços de streaming continuam a apostar em histórias que se desenrolam em cenários pós-apocalípticos e The Last of Us parece ser a próxima grande aposta. A adaptação para série chega à HBO Max a 16 de Janeiro, precisamente dez anos depois do primeiro lançamento do videojogo, então para a Playstation 3. A data foi confirmada nesta quarta-feira.

Desenvolvido pela Naughty Dog em exclusivo para as plataformas da PlayStation, The Last of Us é um videojogo de acção e aventura lançado em 2013, em que controlamos Joel, um contrabandista que, duas décadas após o deflagrar de uma pandemia mortal, é contratado para transportar a jovem Ellie, imune à doença, para fora de uma opressiva zona de quarentena. E a história da série não estará longe da original.

Prova disso, são os argumentos da ficha técnica. A série, original da HBO e uma co-produção com a Sony Pictures Television, foi desenvolvida por Neil Druckmann, também criador do videojogo, e Craig Mazin, criador da premiada minissérie Chernobyl. Nos principais papéis conta com Pedro Pascal (A Guerra dos Tronos, Narcos, Mandalorian) como Joel, e com a jovem actriz Bella Ramsey (A Guerra dos Tronos) como Ellie. A ligação ao videojogo fica completa com a banda sonora original, que estará a cargo do compositor Gustavo Santaolalla, que também assina a banda-sonora do videojogo. A primeira temporada terá nove episódios.

HBO Max. Estreia a 16 de Janeiro (T1)

+ Todas as temporadas de Ficheiros Secretos estão disponíveis no Disney+

+ Lisboa recebe estreia mundial de documentário co-produzido por DiCaprio