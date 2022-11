Todas as temporadas de ‘Ficheiros Secretos’ estão disponíveis no Disney+

Acredite ou não, os mais de 200 episódios da série Ficheiros Secretos (X-Files) estão agora disponíveis na plataforma de streaming Disney+. A série estreada em 1993 estendeu-se ao longo de onze temporadas, distribuídas por uma primeira leva de nove temporadas que se prolongou até 2001 e uma continuação iniciada em 2016 que contou com duas temporadas, terminando em 2018. O planeta Ficheiros Secretos conta ainda com duas longas-metragens: The X-Files (1998) e The X-Files: I Want to Believe (2008), também disponíveis no Disney+.

A série Ficheiros Secretos acompanha dois detectives do FBI, Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson), que investigam casos relacionados com fenómenos paranormais. Enquanto o agente Mulder acredita que a verdade anda por aí (“the truth is out there” é a frase assinatura da série) e que a irmã foi raptada por extra-terrestres, a agente Scully assume-se normalmente como a parte mais céptica da dupla.

Cada temporada tem mais de 20 episódios, com excepção das duas últimas temporadas, bem mais pequenas, compostas por oito e dez episódios, respectivamente. Ou seja, são seguramente mais de duas centenas de horas de visualização, para ver ou rever uma das séries mais populares dos anos 90 que deu a conhecer os actores David Duchovny, mais tarde a estrela da série Californication, e Gillian Anderson, que tem andado na mó de cima em séries como Sex Education, no papel da terapeuta Jean Milburn, ou The Crown, onde interpreta Margaret Tatcher.

