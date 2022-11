'Não te Preocupes Querida', com Harry Styles, estreia a 7 de Novembro na HBO Max

Teve uma estreia atribulada no Festival Internacional de Cinema de Veneza no início de Setembro – e a produção não se livrou de alguma celeuma. Já a chegada à plataforma HBO Max, a 7 de Novembro, acontece quase à velocidade da luz, se tivermos em conta que Não Te Preocupes Querida (Don’t Worry Darling) estreou nas salas portuguesas apenas no passado dia 22 de Setembro.

Quem está atento às redes sociais, lembrar-se-á do vídeo viral de Harry Styles supostamente a cuspir para Chris Pine durante a estreia em Veneza (nop, não cuspiu). Este foi apenas um dos muitos fait-divers que têm acompanhado o lançamento de Não Te Preocupes Querida: outro foi a polémica alteração no elenco inicial. Nesta longa-metragem da realizadora Olivia Wilde, o cantor Harry Styles estreia-se num papel principal que inicialmente estaria destinado ao mais experiente Shia LaBeouf.

O papel é o de Jack, um jovem que com a sua esposa Alice (Florence Pugh) se muda para uma cidade experimental chamada Vitória, onde tudo parece perfeito, num enredo que se desenrola na década de 50 do século passado. Neste thriller psicológico, os homens da comunidade trabalham no ultra-secreto Projeto Vitória, liderado pelo CEO Frank (Chris Pine), enquanto que as mulheres desfrutam de uma vida luxuosa, numa vida aparentemente perfeita. Mas, claro, nem tudo são rosas neste pedaço de paraíso e Alice começa a questionar pequenas falhas que vão surgindo.

©DR Florence Pugh (Alice), em Não Te Preocupes Querida

A actriz Olivia Wilde (House; O.C.) estreou-se na realização de longas-metragens com o filme Booksmart: Inteligentes e Rebeldes (2019), nomeado para Melhor Argumento nos BAFTA - British Academy Film and Television Awards e nos prémios atribuídos pela Hollywood Critics Association, onde venceu na categoria Melhor Realização. Em Não Te Preocupes Querida, realiza a partir de um guião escrito por Katie Silberman, também co-argumentista de Booksmart.

HBO Max. Estreia: 7 de Novembro.

