Sá Pessoa cozinha ‘Comtradição Pelo Mundo’, no 24Kitchen

Após duas temporadas de roda da gastronomia portuguesa no programa Comtradição, do canal 24Kitchen, o chef Henrique Sá Pessoa regressa aos ecrãs à boleia de Comtradição Pelo Mundo, a nova aposta do canal gastronómico. A estreia está marcada para as 15.00 de 31 de Outubro.

Numa viagem que dá a conhecer os sabores da Alemanha, Angola, Argentina, Canadá, Coreia do Sul, Hungria, Israel, Jamaica, Moçambique ou Suécia, a nova série vai introduzir algumas alterações nas receitas originais, dos ingredientes ao processo de confecção. Por exemplo, inspirado pela gastronomia tradicional de Moçambique, o chef vai apresentar um caril de castanha vegetariano ou um matapa com camarão. São apenas duas das muitas receitas deste programa que vai ter ainda dois episódios especiais de Natal e outros tantos dedicados às receitas preferidas de Sá Pessoa.

“Levar o Comtradição cada vez mais longe é um orgulho para mim. O que começou com receitas portuguesas, tem agora oportunidade para se expandir a nível mundial, explorando as diferentes culturas de todos os cantos do mundo”, considera o chef. “Esta nova temporada, Comtradição pelo Mundo, traz-nos uma oportunidade incrível para descobrir novos sabores tradicionais de países que têm uma gastronomia ultra rica em sabor, como o caso de dois países de língua portuguesa oficial, entre outras viagens por outros locais, e trazê-los directamente para casa de todos os portugueses”.

24Kitchen. Seg-Sex 15.00 e 21.00

