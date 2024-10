As 20 melhores séries para ver no SkyShowtime

É um western dos tempos modernos com Kevin Costner à cabeça, mais uma estrela de Hollywood a passar para o pequeno ecrã. A série segue o mundo violento da família Dutton, proprietária do maior rancho de Montana, chamado Yellowstone. E a trama anda muito à volta das fronteiras que partilham com uma reserva indígena e também os problemas com empreendedores que cobiçam as terras para construírem resorts e outros corpos estranhos. Na SkyShowtime também encontra duas prequelas deste mundo criado por Taylor Sheridan: 1923, com Harrison Ford e Helen Mirren a tomar as rédeas do enredo; e 1883, com Sam Elliott.