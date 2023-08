Pete Davidson volta a mostrar quem é, agora em ‘Bupkis’

Estreado em 2020, O Rei de Staten Island era inspirado na vida de Pete Davidson, actor e comediante que ficou conhecido pela sua participação no programa Saturday Night Live entre 2014 e 2022. Realizado por Judd Apatow (Descarrilada), a partir de um argumento de Apatow e Davidson, o filme era protagonizado por Pete Davidson, no papel de Scott Carlin, e a trama apresentava alguns pontos em comum com a história do próprio actor. Como o facto de ter perdido o pai, bombeiro, num incêndio, sofrer da doença de Crohn ou viver na mesma casa que a mãe. Mas Bupkis vai mais longe.

Escrita e produzida pelo próprio, também se apresenta como uma produção semi-biográfica, mas aqui o actor faz dele próprio, e está rodeado de personagens que fazem parte da sua história pessoal, da mãe Amy – interpretada por Edie Falco (Os Sopranos) – ao avô Joe Larocca, encarnado por Joe Pesci, de regresso aos ecrãs após O Irlandês (2019), de Martin Scorsese. E até o nome da série é uma palavra que Davison se lembra de ouvir o avô usar. Numa entrevista ao programa The Breakfast Club, da rádio nova-iorquina WWPR-FM (e emitido pela BET – Black Entertainment Television), o actor contou que “bupkis” é um termo iídiche que pode significar “nada”. “É uma coisa que o meu avô costumava dizer a toda a hora: ‘Não sabes bupkis’ ou ‘Isto é bupkis’”, disse.

Segundo a descrição da SkyShowtime – que acolhe a série no catálogo após a estreia em Maio no serviço de streaming norte-americano Peacock – Bupkis é uma série de comédia “que acompanha as tentativas de Pete Davidson de lidar com as suas dinâmicas familiares e com os desafios que a fama traz às relações pessoais”, equilibrando “a realidade e o absurdo para representar, da melhor forma, o que é viver na pele de Pete Davidson”, entre “casamentos da família até viagens repletas de drogas e férias solitárias no local das filmagens”. Ao longo dos nove episódios, Bupkis vai revelando convidados especiais, numa lista interminável que inclui, por exemplo, Steve Buscemi – no papel do Padre Mac, após também ter interpretado uma figura de cariz paternal em O Rei de Staten Island – além de Al Gore, Jon Stewart ou Colson Baker (Machine Gun Kelly), entre muitos outros.

Criada por Pete Davidson, Judah Miller (American Dad) e Dave Sirus (O Rei de Staten Island), Bupkis vai ter uma segunda temporada, de acordo com a NBCUniversal, a empresa proprietária do Peacock.

SkyShowtime. Estreia a 4 de Agosto (T1)

