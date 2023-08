Sigourney Weaver rodeada de flores (e drama) em nova série australiana

Sigourney Weaver é um peso-pesado de Hollywood. Mas é da Austrália que chega esta minissérie de sete episódios, baseada no premiado romance homónimo de Holly Ringland, um sucesso de vendas publicado em mais de 20 países (por cá, através da Porto Editora). A estreia está marcada para o dia 4 de Agosto, na Prime Video.

As Flores Perdidas de Alice Hart conta a história de Alice que com apenas nove anos perdeu os pais, vítimas de um trágico e misterioso incêndio. A pequena encontra abrigo em casa da avó June (Sigourney Weaver), localizada numa quinta de flores chamada Thornfield. Este é um drama familiar que percorre várias décadas e onde, pelo meio, Alice vai descobrindo alguns segredos sobre o seu passado e a sua família. Até que um dia terá de lutar pela sua própria vida e contra o homem pelo qual está apaixonada.

Um drama que poderá comprovar, mais uma vez, a versatilidade de Weaver, após Avatar: O Caminho da Água (2022). Um dos muitos filmes de ficção científica em que brilhou a actriz que durante largos anos provou conseguir vestir diferentes personalidades e em vários géneros, tendo sido a ser nomeada três vezes aos Óscares: como actriz principal em Alien: O Reencontro Final (1987) e Gorilas na Bruma (1989), e como actriz secundária em Uma Mulher de Sucesso (1989), num elenco então liderado por Melanie Griffith.

Mas o elenco de As Flores Perdidas de Alice Hart tem outras caras conhecidas, na sua maioria australianas, como Alycia Debnam-Carey (Fear The Walking Dead), uma das actrizes que dá corpo a Alice; Asher Keddie (Nine Perfect Strangers); Charlie Vickers (O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder); Xavier Samuel (Blonde); ou a vizinha neozelandesa Frankie Adams (The Expanse).

Prime Video. Estreia a 4 de Agosto

