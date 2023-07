‘The Bear’ volta a rugir com episódios de ansiedade

Criada por Christopher Storer, foi uma das séries sensação de 2022 e catapultou Jeremy Allen White para a categoria de sex symbol. O actor, que durante quase uma década vestiu a pele de Lip Gallagher em Shameless, é agora a cara principal de The Bear, série que está de regresso para uma segunda temporada e que estreou no serviço norte-americano Hulu a 22 Junho. Chega a Portugal, integrada no catálogo do Disney+, a 2 de Agosto.

A primeira temporada foi recentemente indicada para 13 Emmys (estão nomeadas produções estreadas entre 1 de Junho de 2022 e 31 de Maio de 2023, aguardemos). A gala é a 19 de Setembro. Nos Globos de Ouro, Jeremy Allen White já venceu o prémio de Melhor Actor numa série de comédia. Comédia, sim. Foi nessa categoria que a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pelos Globos de Ouro, pôs The Bear. E o mesmo fizeram agora as três academias norte-americanas de televisão que, articuladas entre elas, organizam os Emmys. No entanto, embora tenha momentos que tocam o género – e que sobressaem, graças a um elenco bastante competente – este é sobretudo um drama familiar a alta velocidade, com personagens encarregadas do chamado comic relief.

©Chuck Hodes/FX Jeremy Allen White (Carmy) e Ayo Edebiri (Sydney)

No início da série, conhecemos o chef Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), que regressa a Chicago para tentar recuperar o caótico restaurante de sanduíches do irmão Michael (Jon Bernthal), que se suicidou e lhe deixou o negócio. Carmy é um chef de alta cozinha e de repente vê-se a braços com um sítio mal gerido, pouco asseado, cheio de dívidas, com um sistema de trabalho defeituoso, mas com uma equipa cheia de potencial. A especialidade da casa são as chamadas italian beef, um tipo de sandes com origem em Chicago. Contudo, o novo patrão tem outras ideias para a ementa do The Original Beef of Chicagoland, o nome do restaurante também conhecido como ‘The Beef’. E inspirado no Mr. Beef, um espaço muito real que opera desde 1979 naquela mesma cidade do estado de Illinois, e cujo proprietário é amigo de infância de Christopher Storer.

Se até aqui acompanhamos a luta de Carmy para salvar o restaurante (afaste-se agora para não tropeçar em spoilers, caso não tenha acompanhado a primeira parte desta história), nesta segunda temporada o desafio muda de sentido em direcção a um novo conceito, anunciado no último episódio anterior. O The Beef fica no passado e toda a equipa ajuda na construção do novo restaurante chamado The Bear, um sonho antigo dos irmãos Berzatto.

A equipa é a mesma. A jovem promessa e sous-chef Sydney (Ano Edebiri) tem como principal missão ajudar a desenhar o novo menu, além de gerir o pessoal; o “primo” Richie (Ebon Moss-Bachrach) continua a tentar provar que pode ajudar no negócio, embora não tenha propriamente reais competências; o pasteleiro Marcus (Lionel Boyce) aventura-se numa cidade europeia para melhorar a sua arte; e Tina (Liza Colón-Zayas) entusiasma-se com a possibilidade de, finalmente, ir para a escola de artes culinárias. Ou seja, a segunda temporada expande o olhar sobre cada um dos personagens que já conhecemos, mas não tão bem quanto gostaríamos. E também ficamos a conhecer melhor o passado da família Berzatto, um verdadeiro grupo de “ursos”, cuja matriarca, Donna, é interpretada pela actriz convidada Jamie Lee Curtis, numa belíssima interpretação, a fazer jus ao Óscar que ganhou este ano na categoria de Melhor Actriz Secundária pelo seu papel em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. Mas não é a única actriz convidada com créditos firmados no audiovisual. Destaque ainda para Molly Gordon (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), no papel de Claire, o novo interesse amoroso de Carmy; Will Poulter (Dopesick), como o chef pasteleiro dinamarquês Luca; Bob Odenkirk (Better Call Saul), na pele do "tio" Lee; Gillian Jacobs (Love) como Tiffany, a ex-mulher de Richie; Sarah Paulson (American Crime Story) como a prima Michelle Berzatto; e o comediante John Mulaney (Saturday Night Live), que interpreta o namorado Steven. Destaque ainda para a participação do actor/realizador Robert Townsend (Caleidoscópio), no papel de Emmanuel, pai de Sydney.

Alguns episódios podem ser impróprios para pessoas mais ansiosas, numa temporada que prova ser possível elevar os níveis de stress, talvez porque agora nos importamos mais sobre o que este grupo de personagens anda a cozinhar.

Disney+. Estreia a 2 de Agosto (T2)

+ A nova série da RTP1 quer juntar as famílias à frente da TV neste Verão

+ ‘Good Omens’: entre o céu e o inferno, não há limites