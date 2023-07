A nova série da RTP1 quer juntar as famílias à frente da TV neste Verão

'Ao Largo' promete animar as noites de Verão em frente à televisão, com Renato Godinho e Mikaela Lupu nos papéis principais. Luís Aleluia também abrilhanta o elenco.

Depois do drama policial Braga, a última das muitas séries que têm encontrado espaço na grelha da RTP1, chega uma produção mais leve e divertida, com acção, comédia e aventura, numa história que acaba por ter a gentrificação de uma comunidade como pano de fundo. Uma mulher em fuga e um pai em apuros são as peças centrais do argumento de Ao Largo, que estreia a 31 de Julho na RTP1.

©Luana Santos Mikaela Lupu, em 'Ao Largo'

O actor Renato Godinho interpreta André, pai solteiro de quatro filhos, todos de mulheres diferentes, que trabalha numa olaria, mas tem pouca queda para o negócio que herdou dos pais. Cheio de dívidas, corre o risco de perder a guarda dos filhos. A outra protagonista é Mikaela Lupi na pele de Leonor, uma mulher que se tenta livrar das amarras de Américo, o criminoso para quem trabalhava, tornando-se fugitiva. Numa tentativa de se safar, esconde-se na carrinha de André e ruma até Lisboa, onde ele vive com os filhos, no meio de comunidade cheia de peculiares personagens e onde os espaços tradicionais vão dando lugar a modernos edifícios.

“Acho que a comédia popular familiar, feita pelos portugueses, com os portugueses, é absolutamente essencial em Portugal para termos sucesso”, defendeu Jorge Marecos Duarte, co-fundador e administrador da SP Televisão que produz Ao Largo, durante a sessão de apresentação da nova série. Também presente, o director da RTP1, José Fragoso, explicou que esta é “uma série que tem as características de uma série de Verão”, ou seja, uma série familiar destinada a todos os públicos. “Queremos que esta série junte toda a família e que seja também uma forma de passar as noites de Verão durante o mês de Agosto, de uma forma divertida”.

O elenco está cheio de caras conhecidas, entre elas a de Luís Aleluia (1960-2023), aqui num dos seus últimos trabalhos para televisão. O actor português interpreta Tomé, um agente da PSP em pré-reforma que trabalha com um tuk-tuk e que voltou a encontrar o amor com Filomena (Sandra Faleiro), dona de um restaurante e uma mulher casada que não consegue pedir o divórcio a Joel (António Melo), porque pensa que o marido tem uma doença grave. Mas é tudo mentira. Joaquim Monchique é o criminoso Américo, que começou por ser um pequeno rufia de rua, mas vingou como patrão do crime. Um dos seus sócios é Ernesto (Heitor Lourenço) que quer construir um condomínio de luxo no largo onde vive esta comunidade. O elenco conta ainda com as prestações de Leonor Vasconcelos, Jamila Agostinho, Francisco Grilo, Ricardo Ribeiro, Aldo Lima, Carlos Malvarez, Ângelo Torres, Beatriz Monteiro, Crista Alfaiate e Mauro Hermínio.

A emissão de Ao Largo tem características diferentes em comparação com as estreias de séries no canal público. Ou seja, vai para o ar todos os dias, em vez de uma vez por semana, ao longo de duas semanas e meia, após o Telejornal. E ficará disponível na RTP Play em antestreia, sempre às 12.00.

RTP1. Estreia a 31 de Julho (Seg) às 21.00

