Confirmada terceira e última temporada 'Operação Maré Negra'

O que começou por ser uma história inspirada num narco-submarino artesanal que atravessou o Atlântico carregado com toneladas de cocaína e três traficantes a bordo, cortou o cordão umbilical com a realidade na segunda temporada. Agora, a Prime Video confirma que já começou em Portugal a rodagem da terceira e última temporada, que encerra a história de Nando, o protagonista de Operação Maré Negra.

Foi na semana passada que a rodagem da terceira volta desta operação recheada a narcotráfico começou em Portugal, antes de rumar à Galiza, região que partilha territórios nesta produção que junta a RTP1 à Prime Video, onde estrearam as primeiras duas temporadas de Operação Maré Negra.

Para além do actor chileno Jorge López no papel de Nando (na primeira temporada interpretado pelo espanhol Álex González), estão de regresso os actores portugueses Pêpê Rapazote, como o criminoso Boza, e Soraia Chaves, como a inspectora Dani. Destaque ainda para o regresso de Lúcia Moniz, que na primeira temporada interpretou a inspetora Carmo.

©DR Rodagem da terceira temporada de 'Operação Maré Negra'

Segundo a Prime Video em comunicado, neste novo enredo “o desaparecimento de um importante carregamento de fentanilo coloca Fernando Barreira [Nando], agora o intermediário mais popular entre América e Europa, na pior das situações: ter que prestar contas a ambas as partes.” Uma “missão contra-relógio” onde Nando terá de recuperar a confiança dos malfeitores, enquanto tenta escapar às autoridades. Com cinco episódios de 45 minutos de duração, esta terceira temporada volta a juntar a Ficción Producciones (Espanha) e Ukbar Filmes (Portugal), com o apoio da RTP e também da Televisión de Galicia.

Actualmente, a RTP Play disponibiliza apenas a segunda temporada, mas de forma gratuita, enquanto que no serviço de streaming da Amazon estão disponíveis não só as primeiras duas rondas, como também o making-of da última temporada, com o título Destino: Operação Maré Negra.

